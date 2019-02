Kotimaan matkailu piristyi hieman viime vuonna, mutta kasvu jäi vaatimattomaan 1,5 prosenttiin. Kansainvälisesti matkailu kasvaa viiden prosentin vauhtia ja suomalaiset ovat innokkaita turisteja. Lentäminen kuormittaa ilmastoa ja massaturismi kohteiden ympäristöä.

Palvelun, ruokien ja majoituksen laatu on Suomessa tasaisen hyvää, usein erinomaista. Hintataso ei ole halpa, mutta kotimaan matkailijan budjetti kasvaa muuten lentoihin käytetyistä rahoista. Mikä neuvoksi?





Yksi mieleenpainuvimmista lomaelämyksistäni oli kauhutarinoiden ilta Skotlannin Edinburghissa. Siinä kierreltiin minulle jo hyvin tutun kaupungin katuja oppaan kanssa, kun hän kertoi eri paikkoihin liittyvästä historiasta ja tarinoista.

Oli uskomatonta, kuinka maanalaiset kivionkalot heräsivät tarinoiden voimasta henkiin. Vaikka en taikauskoinen olekaan, haamut tuntuivat tulleen mukaan majoituspaikan pimeisiin nurkkiin.

Matkailuala on erittäin kilpailtua ja suomalaisten tuotteiden laatu on kova. Paras ei kuitenkaan aina voita. Ranskalaisilla ei ole maailman paras palveluasenne ja moni Italian kaupunki on kaikkea muuta kuin romanttisen pittoreski, mutta maat ovat onnistuneet brändäyksessään erinomaisesti.

Ranskalaiset kertovat itsestään jatkuvasti tarinaa, jossa juuri he ovat tyylikkyyden ja hyvän maun asiantuntijoita, jotka voivat opastaa muita.

Italiassa historiaa esitellään rinta rottingilla, vaikka se on täynnä verenvuodatusta ja selkään puukotusta. Sinäkin, Brutukseni!





Toivoisin, että tuotteistaisimme suomalaiset tarinat, kuten Kalevalan. Markkinarakoa löytyy ainakin kaikista niistä, jotka vahtaavat silmät kiiluen sellaisia sarjoja ja elokuvia kuin Game of Thrones, Vikings tai Taru Sormusten herrasta. Heitä on miljoonia.

Minäkin haluan haistaa savun ahjosta, jossa taotaan Sampoa ja syödä itseni kipeäksi Pohjolan pidoissa. Kun työ on pelkkää digiä, lomaltani haluan selkeää kouriintuntuvuutta ja selkää pitkin viistäviä kylmiä väreitä.

