Uusia rahanpesuepäilyjä julkisuuteen: Nordean osake syöksyy pörssissä

Yle kertoo julkaisevansa tänä iltana MOT-ohjelmassa tietoja, joiden mukaan Nordean kautta on kulkenut satoja miljoonia euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa.

Nordean osakekurssi on rajussa yli kuuden ja puolen prosentin laskussa Helsingin pörssissä. Nordean osaketta on myös vaihdettu poikkeuksellisen paljon.

Ylen ohjelmatietojen mukaan MOT on saanut haltuunsa asiakirjoja, joiden mukaan eurooppalaiset pankit kytkeytyvät valtavan venäläislähtöisen rahanpesukoneen toimintaan. Yle ei täsmennä, mitä valtava rahanpesukone tarkoittaa.

Nordean nimi nousi esille helmikuussa väitetyn rahanpesun yhteydessä. Tuolloin epäilyt koskivat yli 200 miljoonan euron varoja sadoilla Nordean tileillä. Finanssivalvonta vahvisti STT:lle, että rahanpesuepäilyjä on tutkittu keskusrikospoliisin pyynnöstä.

Pohjoismaisista pankeista suurin kohu on käyty tanskalaisen Danske Bankin ympärillä. Danske on tehnyt virolaisen yksikkönsä toiminnasta selvityksen ja arvioi, että sen kautta on kulkenut epäilyttäviä rahansiirtoja noin 200 miljardin euron edestä.

Myös ruotsalaisen Swedbankin epäillään liittyvän rahanpesuvyyhteen.

Nordean tileillä tapahtuneet epäilyttävät tilisiirrot nousivat päivänvaloon Hermitage Capital Management -rahaston perustajan Bill Browderin ilmoituksesta viime vuoden lokakuussa. Browder lähetti tutkintapyyntöjä myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan viranomaisille.