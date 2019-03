Mitä kansantaloudessa tapahtuu, jos hakkuumääriä rajoitetaan? – 12 miljoonan kuution leikkaus tarkoittaa 3 miljardin euron häviämistä

Jos hakkuita vastustavien tavoite menee läpi ja Suomen metsien hakkuumäärä rajoitetaan 65–70 miljoonaan kuutioon vuodessa, tarkoittaa se jopa 12 miljoonan kuution leikkausta nykyisiin hakkuumääriin.

"Tällä politiikalla meidän metsäsektorimme liikevaihdosta tulee katoamaan miljardeja euroja", arvioi MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Tällä hetkellä Suomen vuosittaisen hakkuumäärän arvioidaan nousseen noin 77 miljoonaan kuutioon. Vuonna 2017 määrä oli 72 miljoonaa kuutiota.

Luken laskelmien mukaan yhden miljoonan motin jalostaminen tuo yhteiskunnalle arvonlisää yli 240 miljoonaa euroa.

"Nämä luvut ovat huikeita ja kertovat kuinka suuri merkitys biotaloudella on meidän yhteiskunnassamme. Jokaisesta puukuutiosta yhteiskunta saa siis noin 250 euroa arvonlisää", laskee Hakkarainen.

"Keskustelusta uupuu juuri tämä näkökulma. Mistä olemme valmiita luopumaan, jos metsästä tehdään vain ilmastopolitiikan työkalu? Kuka maksaa laskun? Kenen työpaikkoja ollaan valmiita leikkaamaan? Ymmärtävätkö kaikki mistä ovat edes päättämässä?"

Jos hakkuumäärää ja teollisuuden jalostamaa puumäärää lasketaan nykyisestä 12 miljoonalla kuutiolla, tarkoittaa se 3 miljardin euron häviämistä vuosittain.

"Sillä saisi investointina kaksi modernia biotuotetehdasta."

Hakkarainen muistuttaa, että hiilinielutkin ovat tärkeitä:

"Osana kokonaisuutta ne ovat tärkeitä. Jos nielu ei kehittyisi positiivisesti, meillä olisi ihan toinen tilanne. Mutta vaikka hakkaamme sen 80 miljoonaa kuutiota, hiilinielu kehittyy positiivisesti ja hiilinieluneutraalius saavutetaan 2040-luvun alkuun mennessä."

"Nielu on tärkeä, mutta onko se niin tärkeä, että pitää metsäsektorin elinkeinotoimintaa ja hakkuita pienentää sen takia."

Juha Hakkarainen näkee keskustelussa tyypillisen ilmiön:

"Koko asiahan on nimbyä, not in my backyard. Ihan sama miten muualla menee, kunhan meille on helppoa. Jollakin voi olla oletus, että on halpa ja helppo, että metsät hoitaa ilmastonmuutoksen."

"Mutta ei se niin mene. Ilmastonmuutos on globaali ongelma ja siihen ei ole olemassa kuin globaaleja ratkaisuja."