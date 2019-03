OP avaa tavaroiden markkinapaikan omille asiakkailleen – vain OP-raha kelpaa

OP keksi uudestaan joukko-ostamisen palvelun Suomeen.

Pankkiryhmä OP tiedotti keskiviikkona viikon kuluttua 13.3. avattavasta OP:n omille omistaja-asiakkailleen avattavasta tavaroiden ja palveluiden markkinapaikasta.

Joukko-ostosivustolla yritykset voivat tarjota tuotteita ja palveluita liki kahdelle miljoonalle osuuspankin omistaja-asiakkaalle.

Joukko-ostaminen toimii OP:n mukaan niin, että yritys myy asiakkaille tuotteen tiettyyn, jo valmiiksi alennettuun omistaja-asiakashintaan. Jos tuotetta ostaa suuri joukko asiakkaita kampanjan aikana, siitä saa myös lisäalennuksen.

Mikä tässä sitten on uutta ja ensimmäistä Suomessa? Verkossa toimii jo nyt vastaavia markkinapaikkoja, jotka tarjoavat sähköpostikirjeellä vaihtuvilla tarjouksilla erilaisia tavaroita ja palveluita. Yritykset tarjoavat tuotteitaan ja palveluitaan markkinapaikassa alennettuun hintaan. Yhtä tällaista toria ylläpitää esimerkiksi Offerilla-diilit.

"On totta, että erilaisia tarjouksia tarjoavia sivustoja jo Suomessa on. OP-Joukko-osto on kuitenkin rajattu etu, eli tuotteita voivat ostaa vain osuuspankkien omistaja-asiakkaat. Muilla sivustoilla hinta ei alene enää, vaikka ostajia tulisi kuinka paljon lisää – meillä tämä mahdollisuus on useimmissa tuotteissa", pankkitoiminnan henkilöasiakkuuksista vastaava johtaja Sari Heinonen vastaa kysymykseen, miten OP:n palvelu eroaa muista vastaavista.

Palvelun ensimmäisiä kampanjatuotteita ovat muun muassa Kämp Collection Hotelsin lahjakorttipaketti, Mastermarkin kautta myyntiin tuleva, Harri Koskisen suunnittelema Block-valaisin, Golla Oy:n reppu ja Kalevala-koru Timanttiset-ketjun kautta. Kampanjat ovat käynnissä vain rajatun ajan.

Idea joukko-ostopalveluun tuli OP:n mukaan osuuspankkien omistaja-asiakkailta. Palvelun ideaa testattiin asiakkailla ja heiltä kysyttiin, millaisia tuotteita he haluaisivat palvelussa ostaa. Näitä tuotteita palveluun on nyt tuotu tarjolle.

Vain OP-raha kelpaa tällä torilla: OP:n joukko-oston tuotteet voi ostaa vain OP:n pankkikortilla tai käyttämällä Pivon mobiilimaksamista. Kortilla tehdyt ostot kerryttävät OP-bonuksia.

OP Joukko-oston omistaa Pivo Wallet, ja maksutavat verkkokaupassa tarjoaa Checkout Finland, molemmat OP Ryhmään kuuluvia yrityksiä.

Joukko-ostosivusto avautuu 13.3. osoitteessa https://op-joukko-osto.fi

OP:lla on omistaja-asiakkaita nyt 1,9 miljoonaa. Bonuksia omistaja-asiakkaille maksettiin viime vuonna noin 230 miljoonaa euroa.