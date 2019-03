Tosi isot tavarat heiluttivat kauppatasetta tammikuussa – Finnair myi Airbusin Japaniin ja liisasi lentokoneen takaisin, Saksaan suuntasi Turusta puolen miljardin arvoinen risteilijä

Suomesta ei sittenkään ole tullut lentokoneteollisuuden suurmaata, vaikka tullin tammikuun Suomen tavaraviennin arvoa kasvatti suuri yksittäinen Japaniin viety 116 miljoonan arvoinen lentokone.

Tammikuun kasvanutta vientiä selitti myös saksaan Meyerin Turun telakalta toimittama 544 miljoonan euron arvoinen Mein Schiff 2 -matkustajaristeilijä.





Suomen tavaraviennin arvo oli tammikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,8 miljardia euroa. Viennin arvo oli kymmenen prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammikuussa. Tuonti laski tammikuussa kolme prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan hieman alle 5,3 miljardia euroa.

Suomen kauppatase oli tammikuussa 530 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kuukausittainen kauppatase oli edellisen kerran ylijäämäinen huhtikuussa 2018. Viime vuoden tammikuussa kauppatase oli 200 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Ilman näitä kahta suurtoimitusta tai kauppajärjestelyä Suomen viennin arvo pieneni noin kaksi prosenttia viime vuoteen verrattuna.





Lentoyhtiö Finnair kertoi joulukuussa tehneensä myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen yhdestä omistamastaan A350-lentokoneesta Nomura Babcock & Brown Co., Ltd:n kanssa (”NBB”). Finnair myi kesäkuussa 2016 vastaanottamansa Airbus A350-lentokoneen NBB:lle ja takaisinvuokrasi sen käyttöönsä. Vuokrakausi on 12 vuotta, ja siihen liittyy lisäksi jatko-optioita.

Finnair on tilannut yhteensä 19 Airbus A350-900 XWB -lentokonetta Airbusilta, ja se on vastaanottanut niistä tähän mennessä kolmetoista. Finnairin viestinnän mukaan yhtiön koneista sen omassa omistuksessa on noin puolet ja toinen puoli on vuokrattuina sen käyttöön. Laivastoon kuuluu 57 lentokonetta. Loput koneet toimitetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Finnairin operoimien ja/tai omistamien koneiden luettelo löytyy yhtiön internetsivuilta.





Tullin tilastoissa on vastaavia lentokoneiden kauppoja ja takaisinvuokrauksia esimerkiksi vuodelta 2017 kolme kappaletta.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu hidastui viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Öljyjalosteiden sekä koneiden ja laitteiden viennin arvoon tilastoitiin pientä laskua. Raudan ja teräksen viennin veti kasvuun 73 miljoonan euron arvoisten kaasuputkien toimitus avomerelle.





Sahatavaran vienti kasvoi hieman, mutta kuparin, sinkin ja nikkelin vienti laski.

Myös kojeiden ja mittareiden vientiin tilastoitiin laskua. Raakaöljyn ja öljyjalosteiden, koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuonti laski, mutta lääkkeiden ja raudan sekä teräksen tuonti kasvoi.

Vienti EU-maihin nousi tammikuussa 16 prosenttia, mutta tuonti EU:sta säilyi edellisvuoden tasolla. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kaksi prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni kahdeksan prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi jyrkästi alustoimituksen vuoksi tammikuussa. Myös vienti Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin vahvistui. Vienti Alankomaihin, Isoon-Britanniaan, Kiinaan ja Venäjälle laski.

Tuonti Ruotsista ja Isosta-Britanniasta kasvoi tammikuussa, mutta laski muista suurista kauppakumppanimaista. Tuonti Venäjältä väheni jyrkästi, tulli raportoi.