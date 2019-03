"Brexit ilman sopimusta tietäisi suuria vaikutuksia erityisesti maatalousmarkkinoille"

Ison-Britannian ero EU:sta ja sen vaikutukset uhkaavat muodostua huomattavasti laajemmiksi kuin tähän asti on ajateltu, myös Suomelle ja suomalaisyrityksille.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksen mukaan Britannia on huomattavan sidoksissa globaaleihin arvoketjuihin. Jos arvoketjut häiriintyvät, Suomi on yksi maista, jotka kärsivät muutoksesta globaaleissa arvoketjuissa ja kansainvälisessä kaupassa.

Suomelle Iso-Britannia on kuudenneksi tärkein kauppakumppani. Suomen saama arvonlisäviennistä Isoon-Britanniaan on laskenut vuoden 2008 4,6 miljardista eurosta vuoden 2014 kolmeen ja puoleen miljardiin euroon. Samalla viennin tuottama arvonlisän osuus Suomen kansantaloudelle on pudonnut noin kuuteen prosenttiin, kun se vuosituhannen vaihteessa oli 10 prosenttia.





Suomalaisyritysten epäsuoran viennin osuus on jopa kolmannes Britanniaan suuntautuvasta Suomen kokonaisviennistä. Tämä osuus on tähän mennessä jäänyt piiloon, sillä se ei näy suoraan tullitilastoissa ja kauppatilastossa.

Epäsuoraa vientiä kertyy muiden maiden kautta, kun Suomesta toimitetaan esimerkiksi komponentteja kolmanteen maahan kuten Ruotsiin, Saksaan, Hollantiin ja Irlantiin kokoonpantavaksi ja sieltä edelleen Isoon-Britanniaan. Lisäksi noin viidennes viennistä jatkaa Britanniasta edelleen muihin maihin kuten USA:han, Saksaan ja Ranskaan.

"Arvoketjut muuttuvat ja varmaa on, että yritykset tulevat reagoimaan", summasi Tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö Ulkoministeriön Etlalta tilaaman tutkimuksen johtopäätöksiä. Ali-Yrkkö ja tutkimuspäällikkö Tero Kuusi ovat kirjoittaneet Etlan raportin.





Tuotannon ja arvoketjujen muututtua yhä kansainvälisemmiksi, saattaa yksittäinen komponentti tai muu välituote ylittää saarivaltakunnan rajan parhaimmillaan useita kertoja.

Jos kova brexit eli Britannian ero EU:sta ilman sopimusta toteutuu, aiheutuu tuotteiden rajanylityksistä jatkossa viivästyksiä ja lisämaksuja, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia yrityksille.

Markkinoille voi tulla myös uusjakoa ja merkittäviä hintavaikutuksia – eritoten elintarvike- ja maataloustuotteiden markkinoille. Näin tapahtuu,. jos Britanniaan tähän mennessä viedyt elintarvikkeet viedään kustannusten ja arvoketjujen muuttuessa toisille markkinoille. Puolet Ison-Britannian viedyistä elintarvikkeista tulee EU-maista ja kolmannes kulutetusta ruuasta tuodaan Britanniaan EU-alueelta.

"Erityisesti maatalouspuolelle ja -markkinoille koituu vaikutuksia sopimuksettomassa EU-erossa. Olemme kiinnittäneet tähän paljon huomiota", kertoi Etlan tutkimusta Ulkoministeriön yksikön päällikkö Marjut Akola.





Esimerkiksi Irlanti vie vuosittain sianlihaa Ison-Britannian markkinoille 20 miljoonaa kiloa. Jos osa tästä viennistä etsii jatkossa uusia markkinoita EU:ssa, sillä on markkina- ja hintavaikutuksia.

Ison-Britannian brexit-ratkaisuissa takaraja eli 29. maaliskuuta lähestyy nopeasti kahden viikon kuluttua. Brittiparlamentti äänesti keskiviikkona 13.3., että EU-ero ilman sopimusta ei käy. Alahuone äänesti sopimuksetonta eroa vastaan äänin 321–278.

Tänään torstaina alahuone äänestää siitä, siirretäänkö brexit-päivää. Brexitin mahdollinen lykkääminen lyhyelläkin ajalla edellyttää muiden EU-jäsenten hyväksyntää.





Britanniassa toimii parhaillaan 300 suomalaisyritystä tytäryhtiöineen. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto on neljä miljardia euroa ja niissä työskentelee 13 200 työntekijää.

Mitä näille tapahtuu brexitissä?

"Emme ole pakenemassa Britanniasta", vakuutti Wärtsilän johtaja Kari Hietanen tutkimusjulkaisun keskustelupaneelissa.



Wärtsilä on valmistautunut erilaisiin skenaarioihin Britannian EU-erossa. Wärtsilällä on tuotantoa kolmella paikkakunnalla Britanniassa. Lyhyellä tähtäimellä yhtiö on pyrkinyt varmistamaan sen, miten se pystyy palvelemaan asiakkaitaan Isossa-Britanniassa.





Tutkimus: Ali-Yrkkö, Jyrki – Kuusi, Tero: Brexit and indirect impact routes through global value chains (ETLA Raportti 89)