Hämeeseen nousee tuulivoimaloita ilman tukea – pitkien tuotantosopimusten sähkönostajia etsitään parhaillaan

Tuulivoimayhtiö Megatuulen Jokioisten Tyrinselälle rakentamat neljä tuulivoimalaa rouskuttavat tuulesta energiaa valtakunnanverkkoon kiitettävään tahtiin. Voimalat ovat Suomen parhaiten tuottavia tuulivoimaloita.

”Paikka on oivallinen ja voimalatyyppi on toimiva. Aerodynamiikka sekä muut palaset ovat loksahtaneet paikoilleen näiden voimaloiden kohdalla. Hyötysuhde on erittäin hyvä”, selittää projektijohtaja Marko Sihvonen.

Yhteensä 1 300 hehtaaria vuokramaata käsittävälle alueelle ollaan rakentamassa lisää tuulivoimaloita. Tyrinselän II vaiheen tuulivoimalat ovat saaneet rakennusluvat. Kolme voimaloista pystytetään Ypäjän ja yksi Humppilan kunnan alueelle.

Voimaloiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana. Neljän uuden turbiinin on määrä käynnistyä vuonna 2020. Investoinnin kokonaisarvo on 18–19 miljoonaa euroa.

Voimalat ovat edellisiä korkeampia. Uusien voimaloiden luvat mahdollistavat kokonaiskorkeudeltaan 220 metristen voimaloiden rakentamisen. Tornin korkeus noussee kuitenkin vain metrin verran nykyisestä 144 metristä.

Uusien voimaloiden teho on yli neljä megawattia. Jo toiminnassa olevat neljä voimalaa ovat kolmen megawatin voimaloita.

Investointi toteutetaan markkinaehtoisesti. Megatuuli etsii parhaillaan yrityksiä, jotka haluavat ostaa tuulisähköä pitkäaikaisilla tuotantosopimuksilla (PPA) suoraan yhtiöltä.

Pienelle Jokioisten kunnalle tuulipuisto on ollut kaikin puolin positiivinen asia.





”Keskimääräinen tuulivoimala tuo kunnalle noin 22 000 euroa vuotuisina verotuottoina. Tyrinselän neljästä voimalasta saimme viime vuonna 120 000 euroa”, kertoo kunnanjohtaja Jarmo Määttä.

Kunnanjohtaja kertoo lukujen yllättäneen hänet monella tapaa. Laskelmien mukaan tuulivoima on varsin varteenotettava vaihtoehto ydin­voimalle.





Tyrinselkä valikoitui tuuli­puistoalueeksi korkeutensa sekä tasaisten tuuliolosuhteidensa ansiosta. Puolentoista vuoden ajan ennen voimaloiden pystyttämistä mitatut tuuli­lukemat ennustivat hyvää.

Voimalat ovat täyttäneet Megatuulen projektipäällikkö Markku Kortteiston odotukset.

”Sähköä on saatu arvioiden mukaan, eikä ympäristölle ole koitunut vahinkoa”, hän kertoo.

Yhteistyö kunnan ja yhtiön kesken on sekin toiminut hyvin. Jokioisilla projektia käynnisteltiin yhteistyössä tuuli­voimayhtiön kanssa.

”Maankäyttö kuntatasolla on syytä suunnitella huolella, sillä kaavan pitää mahdollistaa toimintoja kymmenien vuosien päähän”, kunnanjohtaja Määttä vinkkaa.

”Tulevaisuudessa kannattaisi miettiä erilaisia voimaloiden hallintamuotoja. Esimerkiksi kylät voisivat pystyttää voimaloita.”





Megatuulen voimalat toimittaa ja huoltaa saksalainen Nordex. Yhden tuulivoimalan elinkaaren laskennallinen pituus on 25 vuotta. Voimalan perustukset on suunniteltu kestämään kahden voimalan verran.

Suomessa on aikanaan ollut kaksi tuulivoimalavalmistajaa. Tällä hetkellä maassamme on edelleen komponenttivalmistusta.

Yhdeksän Suomessa toimivan tuulivoimayhtiön yhteenliittymä Voimaa Tuulesta haluaa edistää tuulivoiman rakentamista Suomeen. Yhtiöillä on Suomessa 87 toimivaa tuulivoimalaa sekä 46 rakenteilla olevaa voimalaa. Rakenteilla olevien voimaloiden valmistuessa yhteenliittymän yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 3600 megawattia.

”Yhtiöt ovat hyvin kiinnostuneita Suomen tuulivoima-alan kehittämisestä. Yhteenliittymän yhtiöt ovat valmiita investoimaan yli 4 miljardia euroa uuteen tuulivoimaan Suomessa”, kertoo Abo Windin maajohtaja Aapo Koivuniemi.