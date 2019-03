Yle: Lieksan biojalostamon rahoitus varmistui

Useita vuosia suunnitellun bioöljytehtaan rakentaminen Lieksaan on varmistunut, kertoo Yle. Kuopiolainen Green Fuel Nordicin investoinnin arvo on 25 miljoonaa euroa ja tuotannon on tarkoitus alkaa jo ensi vuonna.

Ylen mukaan bioöljytehtaan rahoittajiksi löytyi kolme pääomasijoittajaa. Heidän yhteisomistus ja takausvastuut ovat noin 10 miljoonaa euroa.

Sijoittajat ovat Kyösti Kakkosen Kauppa ja Kone Oy, Matti Virtaalan edustama Deeputi Oy ja E.Hartikainen yhtiön toimitusjohtaja Arto Hartikainen. Lisäksi Pohjois-Karjalan ely-keskus rahoittaa rakentamista 7 miljoonan euron avustuksella.

Green Fuel Nordicin tehdas tuottaa biopyrolyysiöljyä metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten sahanpurusta ja latvusrungoista. Biojalostamon kapasiteetti on 24 000 tonnia bioöljyä vuodessa.

Bioöljyä voidaan käyttää lämmitys- ja liikennepolttoaineena kevyen polttoöljyn sijaan sekä kemianteollisuuden ja muovin raaka-aineena.

Yhtiö solmi viime syksynä bioöljyn toimitussopimuksen Savon Voiman kanssa. Biopyrolyysiöljy korvaa Savon Voiman kaukolämmön vara- ja huippulämpökeskuksessa Iisalmessa käytettävää fossiilista kevyttä polttoöljyä.

Rakennusluvan biojalostamo sai elokuussa. Tehdas tuo Lieksan seudulle noin 100 uutta työpaikkaa.