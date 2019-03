Danske Bank kysyi: Suomalaislapset saavat viikkorahaa keskimäärin 6,35 euroa – maksamisen sopiva ikäraja noussut aiemmasta

Hanna Linnove

Suurin osa viikkorahaa antavista vanhemmista antaa 2-10 euroa.

Danske Bankin YouGovilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan 8-14 -vuotiaat suomalaislapset saavat viikkorahaa keskimäärin 6,35 euroa. Viikkoraha on yleensä sidottu kotitöihin ja läksyihin.

Suurin osa viikkorahaa antavista vanhemmista antaa 2-10 euroa. Keskimääräinen viikkoraha nousee lapsen iän myötä. 8-9-vuotiaat saavat viikkorahaa 4,69 euroa, 10-12-vuotiaat 6,02 euroa ja 13-14-vuotiaat 8,27 euroa.

Useimmiten viikkoraha annetaan edelleen käteisenä. Vanhemmista 77 prosenttia kertoo maksavansa viikkorahat käteisellä.

Vanhemmat arvioivat kyselytutkimuksessa, että viikkorahan maksaminen on sopivaa aloittaa silloin, kun lapset ovat keskimäärin hieman alle 10-vuotiaita. Viikkorahan maksamisen ikäraja on hieman noussut, sillä kaksi vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselytutkimuksessa sopivaksi iäksi arvioitiin keskimäärin 9 vuotta.



60 prosenttia vastanneista suomalaisvanhemmista on sitä mieltä, että viikkorahan antamisen tavoitteena on opettaa lapsi tekemään töitä rahan eteen. 43 prosenttia vastaajista on taas sitä mieltä, että viikkoraha auttaa siihen, että lapsesta tulee taloudellisesti vastuullinen.

Vain 7 prosenttia viikkorahaa antavista vanhemmista ei edellytä lapselta mitään askareita viikkorahojen vastineeksi. Yleisimmät viikkorahan vastineeksi vaaditut askareet ovat oman huoneen siistiminen, kotitöissä auttaminen, läksyjen tekeminen ja lemmikeistä huolehtiminen. Yleisin vaadittu askare on huoneen siivoaminen.

”Viikkorahat ovat hyvä työkalu talousasioiden opettelussa. Viikkorahat auttavat ymmärtämään rahan rajallisuutta, työn merkitystä rahan hankkimisessa ja säästämisen merkitystä. Tutkimuksemme mukaan kolmasosa vanhemmista puhuu lapsensa kanssa rahasta paljon. Rahasta puhuminen edistää talousosaamista ja taloudellista mielenrauhaa”, Danske Bankin vähittäispankkipalvelujen johtaja Riikka Laine-Tolonen sanoo tiedotteessa.

Kyselytutkimuksen Tiedot kerättiin web-kyselynä YouGovin kuluttajapaneelissa tammi-helmikuussa. Tutkimukseen vastasi 1006 suomalaista vanhempaa, jolla on 8-14-vuotias lapsi.