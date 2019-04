Kiinalainen käytti Suomessa noin 910 euroa – yhteensä turistit kuluttivat 3,1 miljardia euroa viime vuonna

Kiertomatkailu on yleistynyt etenkin kiinalaisilla ja japanilaisilla.

Arto Oksanen

Kiinalaiset turistit tulevat Suomeen nauttimaan esimerkiksi revontulista.

Ulkomaiset matkailijat tekivät viime vuonna ennätykselliset 8,5 miljoonaa matkaa Suomeen.

Suomen tunnettuuden paraneminen matkailumaana on houkutellut myös ensimmäistä kertaa maassa käyviä, joiden määrä kasvoi 15 prosenttia. Suurin kasvu Suomeen suuntautuvasta matkailusta tuli EU-alueelta.

Visit Finlandin teettämästä matkailijatutkimuksesta selviää, että viime vuonna ulkomailla asuvat tekivät Suomeen yhteensä 8,5 miljoonaa matkaa Suomeen.

Se on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lähialueilta, Venäjältä, Virosta ja Ruotsista tehtiin yli puolet Suomeen suuntautuneista matkoista.

Suomi on matkan pääkohde yli 80 prosentille matkailijoista, 35 prosenttia Suomessa käyneistä kävi myös muissa maissa ja luku on kasvamassa. Kiertomatkailu on yleistynyt etenkin kiinalaisilla ja japanilaisilla.

Matkailijat käyttivät rahaa aiempaa enemmän majoituksiin, ravintoloihin ja erilaisiin palveluihin. Ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 3,1 miljardia euroa vuonna 2018, mikä on noin 40 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinalaiset matkailijat käyttivät eniten rahaa vierailua kohden, noin 910 euroa.

"Tilastokeskuksen tekemän matkailutilinpidon mukaan Suomen matkailuvienti on arvoltaan 4,6 miljardia euroa, kun huomioidaan kansainvälisestä matkustajaliikenteestä Suomen saama vientitulo. Matkailuteollisuuden osuus Suomen BKT:sta on jo 2,6 prosenttia ja siksi matkailumarkkinoinnin tukemiseen on panostettava yhä vahvemmin jatkossa", Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen kertoo.

Matkailualan kehittyminen näkyy myös matkailijoiden tyytyväisyydessä ja kasvaneessa suositteluvalmiudessa. Erityisesti lomamatkailijoiden keskuudessa Suomen suositteluhalukkuus on kasvanut.

"Suomen matkailullinen vetovoima koostuu monista tekijöistä, joista puhdas luonto on perinteisesti ollut tunnetuin", Virkkunen kommentoi.

"Erityisesti urbaanit nuoret matkailijat ovat kulttuuripainotteisia ja esimerkiksi japanilaisia motivoi yhä enenevässä määrin ostosmatkailu."

Lue lisää:

Liian kallis kotimaa: Suomalaiset kantavat ulkomaille kaksi miljardia enemmän rahaa kuin turistit Suomeen

Skotlanti on sateisempi, harmaampi ja kesympi kuin Suomi – miksi se tienaa matkailulla summia, joista voimme vain unelmoida?