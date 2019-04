Simo Palokangas, 74, ryhtyi johtamaan elintarvikeyhtiö Apetitin hallitusta

Markku Vuorikari

Vuorineuvos Simo Palokangas on toiminut ruokateollisuudessa eri yhtiöiden johtotehtävissä yhteensä noin 30 vuotta.

Entinen HK-pomo ja Raision entinen hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Simo Palokangas, 74, ryhtyy johtamaan elintarvikeyhtiö Apetitin hallitusta.

Apetitin hallintoneuvosto valitsi maanantain kokouksessaan Apetit Oyj:n hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Seppo Laine, Simo Palokangas ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Palokangas ja varapuheenjohtajaksi Lasse Aho.

Agronomi Palokangas on toiminut ruokateollisuudessa eri yhtiöiden johtotehtävissä noin 30 vuotta. HKScanin ja HK Ruokatalon edeltäjässä, LSO:ssa Palokangas johtoryhmineen nosti yhtiön konkurssin partaalta siirryttyään lihatalon johtoon vuonna 1994.

Laura Puron ja Veijo Åbergin historiateoksessa "Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä" Palokangas kertoo, kuinka LSO:n konkurssi oli vain päivistä kiinni.

Palokangas jatkoi HK Ruokatalon toimitusjohtajana kevääseen 2006 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Raision hallituksen puheenjohtajana hän toimi vuodet 2006–2013. Raisiota Palokangas pani kuntoon silloin toimitusjohtajana olleen Matti Rihkon parina. Raision yhtiöjärjestyksessä on hallituksen jäsenille yläikärajaksi 68 vuotta.

Kasvisten ykköseksi itseään kutsuvan Apetin hallituksessa on nyt koossa tunnettu viisikko elintarvikeosaajia. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkava Lasse Aho työskentelee Olvin toimitusjohtajana. Annikka Hurme johtaa Valiota sekä Elintarviketeollisuusliiton hallitusta. Oululainen yrittäjäneuvos Seppo Laine on hallitusammattilainen. Asianajajajana työskennelleen Niko Simulan nykyinen päätoimi on maanviljelys.

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 8.4.2019 pitämässään kokouksessa yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Viime vuoden marraskuussa Apetit kertoi yhtiön hallituksen puheenjohtajan Veijo Meriläisen luopuvan tehtävästään henkilökohtaisista syistä. Meriläisen tilalle Apetitin hallintoneuvosto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi metsähallituksen entisen pääjohtajan Esa Härmälän ja varapuheenjohtajaksi Lasse Ahon.

Härmälä oli ollut Apetitin hallituksen jäsen vuodesta 2014. Olvin toimitusjohtaja Aho puolestaan on ollut hallituksessa vuodesta 2015.

Aiemmin MTK:n puheenjohtajana vuosina 1994–2006 toiminut Härmälä ei kuulu Apetitin uuteen hallitukseen.

Apetitin viime vuoden operatiivinen liiketulos painui 0,5 miljoonaa euroa tappiolle ja liiketulos oli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa tappiolla. Tuoretuoteryhmän arvonalentumistestauksen seurauksena Apetit teki 4,7 miljoonan euron alaskirjauksen.

Yhtiön alkuvuoden tulosnäkymiä varjostaa edelleen vuoden 2018 heikko viljasato.

Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Elintarvikeyhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa.

