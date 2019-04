Kahden miljoonan messupanostus Grüne Wochelle toi rahat takaisin nelinkertaisena – kymmenet yritykset pääsivät Saksan markkinoille

Riitta Mustonen

Grune Woche -messuyleisölle muun muassa maistatettiin suomalaisia erikoisuuksia.

Tammikuussa Berliinissä järjestettyjen Grüne Woche -ruokamessujen kumppanuus toi Suomelle ja suomalaiselle ruualle ison medianäkyvyyden Saksassa ja Suomessa. MTK oli messujen pääyhteistyökumppani.

Saksan mediassa julkaistiin kumppanimaaprojektin ansiosta yli 3 000 juttua, jotka koskivat Suomea kumppanimaana, suomalaista ruokaa, matkailukohteita sekä messuilla olleita suomalaisyrityksiä. Saksalainen mediaseurantayritys Argus Insights arvioi vastaavan näkyvyyden mainosarvoksi 7,5 miljoonaa euroa. Luvusta puuttuvat vielä nettiuutisten ja sosiaalisten median näyttöjen arvo.

Suomalainen media teki tapahtumasta mediaseurantayritys M-Brainin mukaan 355 juttua. Luku ei pidä sisällään radio-, tv- ja somenäkyvyyttä eikä messujen mainontaa.

MTK:n viestintäjohtajan Klaus Hartikaisen mukaan pelkän medianäkyvyyden arvo on noin 8 miljoonaa euroa. Messujärjestelyihin kului 3 miljoonaa euroa, josta MTK:n osuus oli kaksi miljoonaa.

"Suomen osastolla tehtyyn kyselyyn vastanneista 81 prosenttia piti Suomen osastoa erittäin hyvänä tai hyvänä. 70 prosenttia sanoi osaston ja näkyvyyden herättäneen mielenkiintoa suomalaisia ruoka- ja juomatuotteita kohtaan", Hartikainen muistuttaa.

Business Finlandin Food from Finland -ruokavientiohjelman mukaan kymmenkunta messuilla mukana ollutta yritystä ja useita kymmeniä muita yrityksiä on päässyt messujen jälkeen jakelukanavaan Saksassa tai neuvottelee parhaillaan jakelukanavaan pääsystä.

"Mukana on viljatuotteita, alkoholijuomia, marja- ja luonnontuotteita sekä liha- ja maitojalosteita valmistavia yrityksiä. Media- ja messunäkyvyys on herättänyt aivan uudenlaista kiinnostusta suomalaisia yrityksiä kohtaan", toteaa Food from Finlandin Saksan markkina-alueesta vastaava Lili Lehtovuori Business Finlandista.

Grüne Wochen Suomen osastolla esittäytyi tuotteineen yli 80 suomalaisyritystä. MTK toteutti hankkeen yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja suomenruotsalaisia viljelijöitä edustavan SLC:n kanssa.