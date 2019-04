Ravintolavaunuista saa pian jäätelöä ranskalaisista mansikoista – VR lupaa vaihtaa kotimaisiin heti, kun niitä on saatavilla

Junien ravintolapalveluiden suosio on kovassa kasvussa. VR ostaa seitsemän uutta ravintolavaunua.

VR / Juho Huttunen

Ravintolavaunujen tarjonta ja ilme on uudistettu viime vuonna. Samalla valikoimaan on tullut useiden kotimaisten pientuottajien tuotteita. Ravintolavaunuissa työskentelee yhteensä 280 junatarjoilijaa.

VR investoi 24 miljoonaa euroa seitsemään uuteen ravintolavaunuun.

Uudet vaunut tulevat liikenteeseen 2021–2022. Ne valmistetaan Kajaanissa Škoda Transtech Oy:n tehtaalla.

"Asiakkaamme arvostavat uusittuja ravintolapalvelujamme ja niiden suosio on voimakkaassa kasvussa – parin viime vuoden aikana kasvu on ollut 20 prosenttia", kertoo matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen tiedotteessa.

Ravintolavaunuissa myytävien tuotteiden kotimaisuusaste on 75 prosenttia, VR:n viestinnästä kerrotaan. Luvussa eivät ole mukana virvoitusjuomat tai alkoholijuomat.

Viestinnästä kerrotaan, että laatu on tärkein valintakriteeri. Jos ulkomaisia tuotteita käytetään, se johtuu laatukriteereistä.

"Hinta, jonka asiakas maksaa tuotteesta, vaikuttaa paljon laatumielikuvaan. Tavoitteenamme on tarjota aina paras hinta-laatusuhde", kertoo VR:n viestintäpäällikkö Janna Viisterä.

Kotimainen raaka-aine voi karsiutua pois joko saatavuuden tai huonon hinta-laatusuhteen takia.

Kaikkien aikojen suosituin tuote ravintolavaunuissa on lihapullat. Vuodessa niitä menee yli 80 000 annosta.

Viime vuoden aikana valikoimiin on tuotu useiden kotimaisten pientuottajien tuotteita. VR panostaa nyt myös ruokien mukaan ottamiseen istumapaikoille take away -pakkauksina.

Ruuhkaisiin sesonkiaikoihin matkustajia ilahduttavat kiertävät jäätelö-, pitsa- tai mansikkamyyjät.

Viime kesänä ravintolavaunuista sai vaniljajäätelöä. Toukokuussa myyntiin on tulossa vegaaninen mansikkajäätelö. Se valmistetaan Suomessa.

"Alkuun mansikat ovat ranskalaisia. Heti kun kotimaisia mansikoita on saatavilla, vaihdetaan niihin", Viisterä kertoo.

Uudet ravintolavaunut tulevat erityisesti niihin vuoroihin, joissa ravintolavaunua ei vielä ole – esimerkiksi Helsingin ja Turun sekä Helsingin ja Tampereen välille.

Uusien vaunujen liikenteen tulon jälkeen ravintolavaunuja on yhteensä 68 kappaletta. Niissä kaukoliikenteen junissa, joissa ei ole ravintolavaunua, palvelee matkan aikana kiertävä myyntikärry.

Kärry on noin neljäsosassa kotimaan kaukojunien vuoroista, ravintolavaunu kolmessa neljäsosassa.

Uudistettuja ravintolavaunuja on nyt liikenteessä 42 kappaletta ja loput uudistuvat ensi vuoteen mennessä.

VR uudistaa muutakin kalustoa: Allegro on uudistettu sisutukseltaan, Ekstra-luokan uutta konseptia tehdään parhaillaan, lisäksi myös päivävaunuja ja hyttejä päivitetään vaiheittain.

Vuodesta 2015 VR on investoinut kalustoon 235 miljoonaa euroa. Istumapaikkoja nopeaan, yli 200km/h liikenteeseen on saatu lisää 17 prosenttia.

Seitsemän ravintolavaunun hankinta tuo niitä lisää 660 kappaletta.

