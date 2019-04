Kiinalla aikeita investoida Suomen metsäteollisuuteen

PasiLeino

Kiinan valtion omistamien yhtiöiden suorien sijoitusten taustalla voi olla geopolitiikkaa ja uuden silkkitien rakentaminen Aasiasta Eurooppaan, arvioi EK:n Taneli Lahti.

Kiinalaisilla on aikeita investoida myös metsäteollisuuteen Suomessa, Paltamon KaiCellin ja Kemijärvelle Boreal Biorefin biojalostamoihin. Kemijärven hankkeessa mukana on enemmistöomistajana iso kiinalainen paperiryhmä Shanying, Paltamossa esisopimuksen on tehnyt kiinalainen valtiollinen tekstiiliteollisuusyhtymä CHTC.

Viime vuoden lopulla kiinalainen urheiluvälinevalmistaja Anta Sports Products teki suomalaisesta Amer ­Sportsista 4,6 miljardin euron ostotarjouksen. Kauppa vahvistui vasta kuluvan vuoden puolella ja arvoltaan se on suurin suomalaisen pörssiyhtiön myynti koskaan.

Suomenlahden alittavaa Helsinki–Tallinna-rautatietunnelia suunnitteleva Finest Bay Area Development -hankeyhtiö ilmoitti maaliskuussa saaneensa sovittua 15 miljardin euron rahoituksen tunnelille kiinalaisen Touchstone Capital Partners (TCP) -sijoitusyhtiön kanssa. Tunnelin mahdollisuuksia menestyä taloudellisesti on epäilty.

Tallinna-tunneli voi olla teknisesti rakennettavissa, mutta taloudellinen kannattavuus nykyisellä väestöpohjalla on hyvin kyseenalaista.

EK:n kauppapolitiikka-vastuualueesta vastaava johtaja Taneli Lahti arvioi kiinalaisten investoijien katsovan maailmaa pitkällä aikahorisontilla. Taloudellisesti kannattamattomiksikin arvioidut hankkeet saattavat kiinnostaa kiinalaisia investoijia. Taustalla voi olla geopolitiikkaa ja uuden silkkitien rakentaminen Aasiasta Eurooppaan.

"Kiinalaisten intressit olisi hyvä olla tiedossa. Pitää myös huolehtia, että kiinalaiset yritykset noudattavat samoja sääntöjä kuin eurooppalaiset", EK:n Taneli Lahti lisää.

