Talous

Finnairin Manner: Lentovero voi lisätä päästöjä – "pahimmillaan huono asia ilmastolle" Talous Paula Liesmäki Lentovero söisi kotimaan lentojen jo heikkoa kannattavuutta.

Jaana Kankaanpää

Ruotsissa otettiin viime vuonna käyttöön lentovero. Kotimaan lentäminen on siellä vähentynyt. Finnairin toimitusjohtajan Topi Mannerin mukaan taloustilanne vaikuttaa lentoliikenteen kuluttamiseen eniten. "Tällä hetkellä taloustilanne Ruotsissa on heikompi kuin se on ollut vuosiin."