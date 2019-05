Vääksyläiseltä kotileipomolta miljoonainvestointi – toimitilojen koko lähes tuplaantuu

Viipurilainen Kotileipomo Oy

Vääksyssä toimiva Viipurilainen Kotileipomo tekee lähes 1,2 miljoonan euron investoinnin, jolla kasvatetaan tuotanto- ja kahvilatiloja sekä lastauslaitureita.

Tuotanto- ja kahvilatilat kasvavat aiemmasta 640 neliöstä 1168 neliöön, ja lastauslaitureita rakennetaan 250 neliötä.

Yhtiön mukaan uuden investoinnin myötä sen toimitilojen koko lähes kaksinkertaistuu. Investoinnin ansiosta yritys suunnittelee tulevaisuudessa työllistävänsä 10 henkilöä nykyistä enemmän.

Toimitusjohtaja Tuomas Ylä-Hemmilä toteaa, että leipomon strategia on toiminut ja lähiraaka-aineiden käyttö leivonnassa on ollut kannattavaa. Ylä-Hemmilä kehuu, että edellisen, vuonna 2014 tehdyn investoinnin jälkeen, leipomon liikevaihto on lähes nelinkertaistunut.

"Pyrimme jatkamaan maltillista kasvua yhdessä lähiseudun viljelijöiden, myllyjen sekä taitavan ja ahkeran henkilökuntamme avulla. Asiakkaat arvostavat tuoreista lähiraaka-aineista leivottua leipää, joka maistuu aidosti hyvälle. Resepti ei ole sen monimutkaisempi”, toimitusjohtaja sanoo.

Viipurilainen Kotileipomo on perustettu vuonna 1924, ja nykyisille omistajille se siirtyi vuonna 1996. Leipomo tunnetaan erityisesti ruis- ja juurileivistään.

Viipurilaisen Kotileipomon yhdessä Taivalkosken myllyn kanssa kehittämä Puhtikaura valittiin vuoden suomalaiseksi elintarvikkeeksi 2016.