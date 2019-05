Perhon lukiolaiset järjestävät yritysmessut osana opintojaan – "Tämän jaksaa, koska tämä on mukavaa"

Päivi Karjalainen

Laura Aho, Alina Voutila, Helka Kytölä, Olga Riihimäki, Joel Elgland, Iida Kotilainen ja Lassi Itäniemi ovat osa lukiolaisten joukkoa, joka tänä vuonna vastaa Perhon yritysmessujen järjestelyistä.

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Terhi Honkonen kiittää oppilaiden osaamista ja asennetta.

”Nostan heille hattua. He ovat sitoutuneita, monitaitoisia ja valmiita vastuuseen, vaikka messujärjestelyt on hoidettava opiskelun ohessa.”

Tämän jaksaa, koska tämä on mukavaa.

Lukiolaiset eivät ole urakoinnista moksiskaan. Ei ole tuntunut raskaalta, he vakuuttavat.

"Tämän jaksaa, koska tämä on mukavaa", tiivistää tunnelmat tapahtuman some-vastaava Olga Riihimäki.

Messut järjestämällä lukiolaiset kartuttavat kassaa abivuoden yhteistä ulkomaanmatkaa varten.

"Oppilaat saavat lisäksi työtodistuksen Perhon kehitysyhtiöltä. Messutyö on myös osa opintoja, he suorittavat teemaopintojen kurssin", Honkonen kertoo.

Perhon lukiossa teemaopinnoissa perehdytään yrittäjyyteen ja työelämään.

Biologian ja maantiedon opettaja Reijo Koivisto on lukiolaisten apuna rakennustöissä. Messuosastojen lujat seinät tehtiin ensimmäiseen tapahtumaan, Kalle Rannila oli yksi rakentajista. Tänä keväänä kirjoittanut Rannila ei enää ole messuja järjestämässä, vastuu tapahtumasta on lukion ykkös- ja kakkosluokkalaisilla.

Messuvastuussa ovat ykkös- ja kakkosluokkalaiset. Osa on ohjelmatiimissä, osa myynnin ja markkinoinnin ryhmässä. Yksi tiimi vastaa verkkosivuista ja sosiaalisesta mediasta. Nämä poppoot aloittivat jo marraskuussa. Kokoontumisia on ollut noin kerran viikossa, viestien vaihtoa ja ideoiden pallottelua paljon useammin.

Osa lukiolaisista on ryhmissä, joiden työ huipentuu messupäivänä. He huolehtivat, että kaikki sujuu. Ruokaa ja kahvia on oltava yleisölle tarjolla. Äänentoiston on toimittava. Opasteiden on oltava paikoillaan.

Valmistelut ovat huipentuneet tällä viikolla. Tässä ryhmässä tapahtumaa viimeistelevät Joel Elgland, Alina Voutila, Olga Riihimäki sekä lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Terhi Honkonen.

Messut on jo perinne, nyt on vuorossa kolmas kerta. Paikalle odotetaan vähintään tuhatta ihmistä. Näytteilleasettajia on yli 30.

”Minulla on tunne, että messut on otettu omaksi tällä seudulla. Haluamme luoda kohtauspaikan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille. Välillä on hyvä muistuttaa, että omalta alueelta löytyy paljon vaihtoehtoja verkkokaupalle”, Honkonen sanoo.

Iida Kotilainen ja Helka Kytölä ovat olleet mukana markkinointitiimissä.

Messuosastojen ja runsaan ohjelman lisäksi vieraille on tarjolla paneelikeskustelu. Tänä vuonna aiheena on lähiruoka ja biotalous. Keskusteluun osallistuvat Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen, Snellmanin kenttäpäällikkö Vesa Hihnala, perholainen maitotilayrittäjä Katja Honkonen ja MTK-Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki.

Perhon yritysmessut lauantaina 11.5. klo 10–15 Möttösen koululla, osoite Korkiakankaantie 130.

Messuilla on oma some- ja verkkovastaava.