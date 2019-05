Trump toteutti tulliuhkauksensa – tullikorotukset ovat tulleet voimaan

LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltojen puolelta ratkaisua hierovat valtiovarainministeri Steven Mnuchin ja kauppaedustaja Robert Lighthizer.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelut Washingtonissa päättyivät torstaina ilman ratkaisua. Neuvottelut jatkuvat sovitusti perjantaina.

Yhdysvaltalaisviestimien mukaan presidentti Donald Trumpin uhkaamat tullikorotukset ovat tulleet voimaan. Asiasta uutisoi muun muassa Wall Street Journal. Määräaika oli aamuseitsemältä Suomen aikaa.

Tulleja korotetaan 10 prosentista 25 prosenttiin, ja ne kohdistuvat muun muassa kulutustavaroihin kuten elektroniikkaan ja leluihin. Tullien alaisen tuonnin arvo on 200 miljardia dollaria.

Kiina on uhannut vastatoimilla, jos Yhdysvallat ei peräänny aikeistaan.

Kiinaa neuvotteluissa edustaa muun muassa varapääministeri Liu He. Yhdysvaltojen puolelta ratkaisua hierovat kauppaedustaja Robert Lighthizer sekä valtiovarainministeri Steven Mnuchin.

Aiemmin neuvottelujen uskottiin olevan jo loppusuoralla, mutta toiveet sovusta murenivat viime viikonloppuna, kun Yhdysvallat syytti Kiinaa lupausten pettämisestä ja nosti tullikorotukset jälleen pöydälle.

Markkinoilla tilanteen kärjistymistä on seurattu hermostuneena, ja Kiinassa osakekurssit sukelsivat alkuviikosta poikkeuksellisen jyrkästi.

Torstaina Aasian ja Euroopan keskeiset pörssit päätyivät reilun prosentin verran pakkaselle. Yhdysvalloissa hermoilu näytti laantuvan kaupankäynnin loppupuolella ja keskeiset osakeindeksit heikkenivät lopulta vain hivenen edellispäivän lukemista.

Kiina torjui torstaina Yhdysvaltojen syytökset, joiden mukaan se olisi rikkonut antamiaan lupauksia.

Yhdysvaltojen mukaan Kiina yritti yllättäen viikonloppuna neuvotella uusiksi merkittäviä asiakokonaisuuksia, joiden katsottiin olevan jo sovittuja.

Yhdysvallat on yrittänyt saada Kiinaa avaamaan markkinoitaan enemmän yhdysvaltalaisille yrityksille ja kitkemään epäreiluina pitämiään käytäntöjä kuten kiinalaisyritysten massiivisia valtiontukia ja väitettyjä teknologiavarkauksia.

Yhdysvaltalaisviestimissä on arvioitu, että tilanteen tulehtuminen johtuu siitä, että osapuolet ovat tulkinneet väärin toisen valmiutta myönnytyksiin. CNN:n mukaan Kiina ilmeisesti päätteli presidentti Donald Trumpin tuoreista kommenteista, että tämä oli huolissaan Yhdysvaltojen talouden tilasta ja olisi siksi valmis tulemaan neuvotteluissa enemmän vastaan.

Sen sijaan Trump pillastui neuvottelujen uudesta käänteestä ja uhosi toteuttavansa tullikorotukset, joita on pitänyt esillä aiemminkin. Trumpin hallinto on valmistautunut korottamaan kiinalaistuotteiden tulleja 10 prosentista 25 prosenttiin perjantaista alkaen. Tullien alaisen tuonnin arvo on 200 miljardia dollaria.

Torstain neuvottelujen alla Trump lievensi äänenpainojaan ja arvioi, että sopimus voi vielä syntyä, sillä kiinalaiset tulevat Washingtoniin "tekemään diiliä".