Metsä Groupin pääkonttorilla Espoossa osoitettiin aamulla mieltä Kemin sellutehdashanketta vastaan

Kuvakaappaus videolta

Kymmenkunta ihmistä osoitti aamulla mieltään Metsä Groupin Kemin sellutehdashanketta vastaan Espoon Tapiolassa Metsä Groupin pääkonttorin edessä.

Extinction Rebellion Suomi -liikkeen mielenosoittajien mukaan tehdashanke on ilmaston ja uhanalaisen metsälajiston kannalta kestämätön.

"Me halutaan, että ihmiset kuulee totuuden ilmastokatastrofista", perustelee eräs mielenosoittaja Facebookissa videolla.

Ihmiset ovat alkaneet pikkuhiljaa heräämään ilmastolakkojen suhteen, sanoo toinen. Mitään muutosta ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaikka mieltä on osoitettu. Siksi tarvitaan järempiä ja suorempia toimia.

"Me ei voida jatkaa tätä, mitä me tehdään."

Extinction Rebellion Finland vaatii poliitikoilta "parempaa ilmastopolitiikkaa" suoran toiminnan keinoin. Se on osa maailmanlaajuista Extinction Rebellion -liikettä.

Mielenosoitus loppui rauhanomaisesti, kertoo Metsä Groupin viestintäjohtaja Juha Laine.

"Oman mielipiteensä saa ilmaista", sanoo Laine.

Edit. Juttua on korjattu ja päivitetty 10.5.2019 klo 11.22. Pääkonttori on Espoossa, ei Helsingissä. Laineen sitaatti on lisätty juttuun.