Karjalainen: Pohjois-Karjalassa tilauskirjat ovat täynnä ja kasvu jatkuu vahvana

Lari Lievonen

Joensuuhun rakennetaan Suomen korkeinta 14-kerroksista puukerrostaloa.

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämässä puhaltaa vankka myötäinen, Karjalainen-lehti kertoo (10.5.2019). Yritysten liikevaihto jatkoi kasvuaan, joka oli jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 5,7 prosenttia. Se on koko maan keskiarvoa korkeampi.

Myös yritysten työntekijämäärä kääntyi viimein kasvuun. Henkilöstön määrä kasvoi 3,8 prosenttia, kun koko maan kasvu oli 2,7 prosenttia.

"Tässä on paikka isolle helpotuksen huokaukselle, kun monen vuoden ajan tuntui siltä, ettei yritysten kasvu muutu työpaikoiksi. Me vain tulemme muuhun maahan verrattuna vähän jälkijunassa, ja onneksi suunta on nyt hyvä", Karjalaisen haastattelema maakuntaliiton maakunta-asiamies Kimmo Niiranen kuvailee.

Maakunnassa arvioidaan, että työperäisen maahanmuuton tarve tulee olemaan tulevaisuudessa korkea.