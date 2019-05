Valtimo ja Nurmes perustavat yhteisen vesihuoltoyhtiön – vesiosuuskunnat erittäin kiinnostuneita liittymään yhtiöön

Lari Lievonen

Esko Komulainen (vas.) ja Jorma Korhonen Valtimolta sekä Jussi Säämänen Nurmeksesta kertovat, että alueen osuuskunnat ovat vielä pärjänneet omillaan, mutta liittyminen alueelliseen vesihuoltoyhtiöön olisi toivottu ratkaisu.

Yksi vesiosuuskuntatoiminnan keskeisimmistä haasteista on riittävän ammattimaisuuden saavuttaminen talkoovoimin tehdyssä työssä. Näin todetaan Ramboll Finland Oy:n tekemässä esiselvityksessä, joka koskee alueellisen vesihuoltoyhtiön perustamista Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan välillä.

Itävaltimon kylien ja Valtimon eteläisten kylien jätevesiosuuskuntien ja Nurmeksen Ylikylän vesiosuuskunnan vastuumiesten on helppo yhtyä esiselvityksen näkemykseen.

Miehet ovat koolla, koska he toivovat, että osuuskunnat voitaisiin liittää tulevaisuudessa kunnalliseen vesihuoltoyhtiöön.

"Talkootöinä vesihuollon hoitaminen on riskialtista ja haastavaa", toteaa eteläisten kylien jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Jorma Korhonen.

Rambollin esiselvityksessä vesiosuuskuntatoiminnan tyypillisimpinä riskeinä pidetään myös hallinnon sekä käyttö- ja ylläpitohenkilöiden riittävyyttä ja ammattitaitoa.

Nurmeksen Ylikylän osuuskunnan puheenjohtaja Jussi Säämäsella on pitkä kokemus muun muassa osuuskunnan jäsenten laskutuksen hoitamisesta.

"Esimerkiksi laskuista annetaan surutta perusteetonta kritiikkiä ja epäillään laskutuksen oikeellisuutta."

Valtimon kunnan ja Nurmeksen kaupungin valtuustot näyttivät huhtikuun lopulla vihreää valoa kuntaliitokselle. Valtimon kunta lakkaa ja yhdistyy Nurmekseen 1.1.2020 alkaen.

Kuntaliitos ei vaikuta yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamisen ajankohtaan, vaan se perustetaan samassa aikataulussa, kertoo Valtimon kunnan tekninen johtaja Ari Jaaranen.

"Jos osuuskunta mielii mukaan, on täytettävä tietyt kriteerit."

Kriteereinä on esimerkiksi positiivinen käyttökate eli perus- ja käyttömaksujen on riitettävä kattamaan toimintakulut. Vesihuoltoverkostojen perustietojen on oltava olemassa ja asianmukaisesti dokumentoituja.

Kriteereihin kuuluu myös, että kiinteistöpumppaamojen tulee olla kiinteistöjen omistuksessa ja ylläpitovastuulla. Jos ne ovat osuuskunnan, ne luovutetaan kiinteistölle ennen yhdistymistä.

Jaarasen mukaan valtimolaiset osuuskunnat ovat hoitaneet vesihuoltolain mukaiset velvoitteensa hyvin. "Osuuskunnat ovat vielä sen verran nuoria, että putket ovat kunnossa."

Kunnan vesihuoltoyhtiöön ei viime vuosina ole osuuskuntia liittynyt. Jaaranen ei kuitenkaan ihmettele yhdistymishaluja, sillä osuuskunnilla on rahat tarkalla ja talkoomiehiä ei ole.

Jaarasen näkemykseen on Valtimon eteläisten kylien jätevesiosuuskunnan Esko Komulaisen ja Korhosen helppo yhtyä.

"Uusia talkoolaisia on haastavaa löytää. Tähän asti on selvitty hyvin, sillä omasta porukasta löytyy ammattitaitoa niin putki- kuin sähkötöihin. Vikapäivystys on paikallisen sähköliikkeen hoteissa", miehet kertovat.

Osuuskunta on velaton. Sillä on 28 kilometriä viemäriverkkoa, 63 talopumppaamoa, 7 linjapumppaamoa ja 82 taloutta verkossa. Suuremmilta murheilta on onneksi selvitty ja verkko on toiminut hyvin.

Muutamia jäätymisiä ja tukoksia on ollut. Myös sähköisiä relevikoja on ollut.

Itävaltimon jätevesiosuuskunnalla on yhteensä 106 taloutta verkossa.

Rambollin esiselvityksessä todetaan, että kunnan kannalta on riski, jos osuuskunta ehtii ajautua vaikeuksiin ja kääntyy vasta sitten kunnan puoleen. Pahimmassa tapauksessa tällainen osuuskunta voi päätyä kunnan hoidettavaksi vesihuoltolain perusteella.

Monissa kunnissa toimivaksi strategiaksi onkin osoittautunut osuuskuntien vastaanottaminen hallitusti jo ennen mahdollisten haasteiden ilmaantumista.