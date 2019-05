Kempele kierrättää ahkerammin kuin Helsingin Kallio – Torissa

Pekka Fali

Viime vuonna maatalous- ja metsäkoneita myytiin Torissa noin 11 000. Tänä vuonna moottorisaha-sanalla on haettu keskimäärin 157 kertaa päivässä.

Kempeleen keskustasta ja Helsingin Kalliosta tuli viime vuonna yhtä paljon ilmoituksia Tori-vertaiskauppapaikkaan. Molemmista tuli noin 30 000 ilmoitusta.

Kempeleen keskustassa jätettiin viime vuonna Toriin keskimäärin 10 ilmoitusta, Kalliossa seitsemän.

Asutuskeskuksissa vertaiskauppa on ilmiönä yleisempi, mutta niiden ulkopuolella ilmoitusten jättäminen on usein aktiivisempaa, Torin tutkimuksissa on havaittu.

"Kun asuu lähekkäin, on helpompi vaihtaa arvoltaan vähäisempiä tavaroita. Myös kaupunkien ulkopuolella ihmiset ovat erittäin tottuneita hankkimaan tavaroita käytettyinä", sanoo toimitusjohtaja Juha Meronen MT:lle.

"Torissa nopeus on erilainen kuin ilmoitustaulun kautta."

Kempeleessä myydään autoja ja koneita, Kalliossa vaatteita ja asusteita.

Kempeleen keskustassa, postinumeroalueella 90440, asuu noin 9 300 asukasta. Helsingin Kalliossa, postinumeroalueella 00530 asukkaita on noin 18 600. Torin käyttäjiä on Kempeleessä noin 2 900, Kalliossa 4 400.

Kempeleessä autoilmoituksia jätettiin noin 3 000, Kalliossa 200. Myös maanrakennuskoneista jätettiin ilmoituksia Kempeleessä Kalliota useammin, 13, kun Kalliosta niitä jätettiin nolla.

Huonekaluja ja polkupyöriä jätettiin myyntiin yhtä paljon kummaltakin alueelta.

Kalliossa vaatteita ja kenkiä jätettiin myyntiin selkeästi enemmän kuin Kempeleessä, 5 700 verrattuna 2 300 ilmoitukseen. Hattuja ja laukkuja sekä kelloja ja koruja ilmoitetaan myös Kalliossa selvästi enemmän kuin Kempeleessä.

Toria käyttää kuukausittain puolet Suomen netin käyttäjistä.

Palvelu täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Se avattiin kuluttajille 23.11.2009. Torin perusti Suomeen nykyään 30 maassa toimiva Schibsted Media Group, joka on listattu Oslon pörssissä.

Viime vuosina Torin käyttäminen on lisääntynyt. Maaliskuussa tuli uusi ennätys.

Samalla säästettyjen hiilidioksidipäästöjen määrä on noussut 2016–2018 noin 137 000 tonnista 150 000 tonniin.

Vertaiskaupan ympäristövaikutuksen laskentamenetelmä on kehitetty yhdessä Ruotsin ympäristökeskuksen kanssa. Laskenta perustuu oletukseen, että käytettynä ostetut tavarat korvaavat uuden vastaavan tuottamisen. Myös kaupanteon aiheuttama liikenne ja jätteenkäsittely on laskettu mukaan. Laskelmasta on vähennetty myös Torin 68 Helsingissä työskentelevän työntekijän päästöt.

Suomessa Torin neljässä kaupassa viidestä ostaja hakee tuotteen myyjältä, mikä aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

"Tavaran kunnon tarkastus on tärkeä juttu luottamuksen kannalta", sanoo Meronen.

"Haasteenamme on säilyttää palvelun turvallisuus."

Siihen on panostettu esimerkiksi lukemalla ilmoitukset ennen niiden julkaisemista. Samalla työntekijät katsovat ilmoittajan historiaa. Merosen mukaan Tori tekee yhteistyötä esimerkiksi eläinsuojelun kanssa pentutehtailun estämiseksi.

Torissa on harkittu myös myyjien vertaispisteyttämistä, mutta siihen ei ole lähdetty, jotta palvelu pysyisi yksinkertaisena. Merosen mukaan arviointi voisi myös luoda valheellisen luottamuksen tunteen.

Merosen mukaan huijausyrityksiä on vain noin puoli promillea ilmoitusten määrästä, mikä on suunnilleen sama kuin yhteiskunnan muilla aloilla. Luottokorttihuijausten osuus on suunnilleen sama.

Viime vuonna maatalous- ja metsäkoneita myytiin Torissa noin 11 000. Kauppoja tehtiin eniten touko- ja kesäkuussa.

Tänä vuonna Torista on haettu traktori-hakusanalla keskimäärin 931 hakua päivässä. Valmetilla on haettu 286 kertaa päivässä, Avantilla 163, moottorisahalla 157 ja klapikoneella 148 kertaa päivässä.

Metsä- ja maatiloja laitettiin viime vuonna myyntiin palveluun noin 3 300. Tänä vuonna ilmoituksia niistä oli toukokuun alkuun mennessä jätetty reilu tuhat.

Iso osa palvelun käyttäjistä antaa tavaraa myös ilmaiseksi.

"Rahallinen hyöty on vain yksi syy käydä vertaiskauppaa. On arvokasta päästä tavarasta helposti ja nopeasti eroon", Meronen sanoo.

Eniten annetaan isoja huonekaluja. Annetaan-ilmoituksia oli kaikista huonekaluja koskevista ilmoituksista noin kymmenen prosenttia viime vuonna.

Suosituimpia huonekaluja, joita annetaan, ovat kirjahyllyt, vuodesohvat ja sohvapöydät. Rakentaminen ja remontointi -osiossa annetaan paljon esimerkiksi laattoja, ikkunoita ja kuormalavoja.

Annetaan-ilmoitusten määrä on kasvanut nopeammin kuin myydään-ilmoitusten. Viime vuonna niitä tuli 14 prosenttia edellisvuotista enemmän, yhteensä 241 000. Kaikkiaan uusia ilmoituksia jätettiin Toriin 10,3 miljoonaa.

Osa nuorista ei kehtaa enää ostaa uutta tavaraa, Meronen kertoo. Huoli ympäristöstä painaa.

Vertaisverkkokaupassa ovat mukana kaikki tulo- ja ikäryhmät koko Suomesta.

"Kirpputoreilta puuttuvat tutkimusten mukaan korkeimmat tuloluokat kokonaan. On tullut sosiaalisesti hyväksyttyä ostaa vertaisverkkokaupasta, vaikka olisi varaa ostaa uutena."

"Vertaiskaupassa ihmiset allokoivat tavaratasettaan niin, että heillä on oikeat tavarat oikeaan aikaan."

Merosen mukaan Tori edistää hamstraamisen vähentämistä. "Kiertokestävien tuotteiden pitäisi olla kiertotalouden ytimessä. Yritykset möisivät ja ihmiset ostaisivat niin laadukkaita tuotteita, että ne voi laittaa kiertoon."

"Kaikki kunnia materiaalikierrätykselle, mutta se on vasta ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Roskasta pitäisi päästä eroon."