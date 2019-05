Suomalaisilla on selkeä mielipide siitä, miten paljon lasten harrastuksiin saa enintään palaa rahaa kuukaudessa – toiveet ovat melko lähellä todellisuutta

Hanna Linnove

Keskimäärin lasten harrastuskustannukset ovat perheissä kyselyn mukaan noin 83 euroa.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan kahdessa lapsiperheessä kolmesta jälkikasvun harrastuksiin menee enintään 75 euroa kuussa. Joka neljännessä perheessä harrastuskustannukset ylittävät sata euroa.

Perheen tulotaso vaikuttaa näkemykseen lasten harrastuskustannuksista vain pienemmissä ja suuremmissa tuloluokissa. Alle 20 000 euron vuositulojen perheissä harrastuskustannukset jäävät valtaosalla enintään 50 euroon kuussa, kun taas yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevissa perheissä harrastuksen kuukausikustannus on enemmistöllä enintään sata euroa kuussa.

Todellisuus on melko hyvin linjassa yleisen käsityksen kanssa. Kun lasten harrastuksiin menevää enimmäissummaa kysyttiin kaikilta kyselyyn vastaajilta, enemmistö heistä sanoi, että enintään sata euroa on riittävä kuukausikustannus lasten harrastuksiin. Koska lasten harrastuskustannukset ovat keskimäärin noin 83 euroa ja toiveet taas 99 euroa kuukaudessa, niin sanottu harrastusvaje on siis keskimäärin noin 16 prosenttia.

Alle 20 000 euron bruttotuloilla harrastusvaje nousee jo 58 prosenttiin, joten toiveet ovat yli kaksinkertaiset todellisiin mahdollisuuksiin nähden.

"Perheet toivoisivat voivansa käyttää lasten harrastuksiin enemmän kuin käytännössä pystyvät käyttämään. Kipuraja tuntuu olevan noin 50 euroa kuukaudessa, sen jälkeen toiveet lasten harrastusmahdollisuuksissa alkavat yhä useammin törmätä arjen rajoitteisiin", LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo tiedotteessa.