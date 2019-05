Keliber rakentaa Kokkolaan Euroopan ensimmäisen omista malmeista litiumhydroksidia valmistavan kemiantehtaan

Esko Keski-Vähälä

Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg tarkastelee litiummalmiesiintymää koetunnelissa Ullavan Syväjärven alueella.

Ensimmäisten litiumlastien on tarkoitus seilata maailmalle Kokkolasta vuonna 2021. Alunperin litiumkarbonaatin tuotannon oli määrä alkaa Kaustiselle rakennettavalla tuotantolaitoksella tänä vuonna.

"Viivytystä aiheuttavat kemiantehtaan siirtyminen Kokkolaan sekä lopputuotteen vaihtuminen litiumkarbonaatista litiumhydroksidiin", Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg kertoo.

"Lopputuotteen muutos parantaa projektin taloutta. Maailma muuttuu nopeasti. Tällä hetkellä litiumhydroksidilla on parempi kysyntä:"

Malmin jalostaminen litiumhydroksidiksi on suomalaista teknologiaa. Prosessin on kehittänyt Outotec.

"Prosessin muutos oli yllättävän helppo. Käytännössä testaukseen ja suunnitteluun kului puoli vuotta"; Lamberg valottaa.

"Keliber tulee olemaan ensimmäinen omista malmeista akkulaatuista litiumhydroksidia valmistava yritys Euroopassa", selittää yrityksen viestintä- ja hallintopäällikkö Jarmo Finnilä.

Kaustiselta, Kokkolasta ja Kruunupyystä on löydetty Euroopan mittakaavassa runsaat litiummalmiesiintymät, joita on tutkittu 1950-luvulta lähtien. Viidellä eri alueella sijaitsevien esiintymien malmivarat on arvioitu yhteensä noin 7,5 miljoonan tonnin suuruisiksi. Malmi on poikkeuksellisen hyvälaatuista.

Louhinta yrityksen ensimmäisellä kaivoksella on tarkoitus saada käyntiin vuoden sisällä. Valmistelevat työt Syväjärven kaivoksella pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden aikana.