Vakaus on valttia – Bolidenin Kokkolan sinkkitehdas on ollut toiminnassa yhtäjaksoisesti 50 vuoden ajan

Meri Vilen

Yhden 25 kilon painoisen sinkkilevyn maailmanmarkkinahinta on tällä hetkellä 62,5 dollaria.

Kokkolassa sijaitseva Bolidenin sinkkitehdas kuuluu sekä energiatehokkuuden että kannattavuuden osalta maailman sinkkitehtaiden parhaimpaan a-luokkaan. Sen hyvä kilpailukyky perustuu laatuun ja tehokkuuteen.

Sinkin jalostaminen tapahtuu sähköllä aikaansaadun elokrolyysin avulla. Tehtaan tuotantokustannuksista huomattava osuus muodostuu sähköstä.

Kokkolan sinkkitehdas siirtyi ruotsalaisen Bolidenin omistukseen 2004. Nykypäivänä puolet tehtaalla jalostetusta malmista saadaan yhtiön omilta kaivoksilta Irlannista, Ruotsista sekä Kylylahden kaivokselta Joensuun läheltä.

"Yhtiön omat sinkkikaivokset ovat iso etu. Ennakoitavuutta parantaa se, että omilta kaivoksilta saatavat tutut raaka-aineet kattavat merkittävän osan raaka-ainetarpeesta", kertoo yhtiön viestintäpäällikkö Maarit Frilund.

Sinkin tuotanto Kokkolassa aloitettiin vuonna 1969. Viiden vuosikymmenen aikana tehtaalla on tuotettu lähes 10 miljoonaa tonnia sinkkiä. Tänä päivänä tehtaan tuotannosta 85 prosenttia menee vientiin lähinnä Keski-Eurooppaan.

Kokkolan tehtaan yhtenä vahvuutena on tuotannon vakaus. Perusprosessi on pysynyt samana, mutta sitä on kehitetty jatkuvasti. Prosessiin lisättiin hopearikasteen talteenotto vuonna 2014.

Tehdas pyörii ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Tuotantojohtaja Arto Särkelän mukaan prosessi on jouduttu tehtaan historian aikana ajamaan alas kaksi kertaa, ja vain kerran hänen 24 vuoden mittaisen työuransa aikana.

Sinkki on yksi maailman käytetyimmistä metalleista. Sitä käytetään muun muassa autoihin, siltoihin, kattoihin, rakentamiseen, paristoihin ja jopa lääkkeisiin. Sinkkiä, kuten muitakin metalleja, voi kierrättää loputtomasti. Esimerkiksi vanhoista kännyköistä saadaan talteen sinkkiä, kuparia, kultaa ja hopeaa.