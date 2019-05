250 miljoonan euron kaasuputkea lasketaan Suomenlahteen – budjetti pysyi kerrankin kurissa

Sanne Katainen

Allseasin Loreley laski perjantaina aamupäivällä putkea Suomenlahteen Inkoon edustalla.

Sateisena perjantaina viiden kilometrin päässä Inkoon satamasta kyntää Loreley-laiva Suomenlahden aaltoja ja laskee uumenistaan betonipinnoitettua metalliputkea meren pohjalle. Balticconnectorin kaasuputken lasku alkoi maanantaina ja aluksen urakka päättyy kesän loppupuolella Viron rannikolle Paldiskiin 77 kilometrin päähän.

Balticconnector yhdistää Suomen ja Viron kaasuverkoston ja samalla Suomen eurooppalaiseen verkkoon, kun nykyisin Suomi on miltei pelkästään Venäjältä tulevan kaasun varassa.

"250 miljoonaa euroa maksava suurprojekti on siitä harvinainen, että se on pysynyt sekä budjetissaan että aikataulussaan", yhtiön toimitusjohtaja Herkko Plit kertoo silminnähden tyytväisenä. Plit on vienyt median edustajat veneellä Loreleyn lähistölle seuraamaan putken laskua tuoreeltaan, ennen kuin laiva karkaa kauas rannikolta.

EU maksaa putken kustannuksista 75 prosenttia, loput jäävät Suomen ja Viron harteille.

Putkea lasketaan tarkasti lasketulle ja valmistellulle reitille meren pohjaan 2–3 kilometrin päivävauhdilla. Laskulaiva on itse asiassa 230 henkilöä työllistävä tehdas, jossa hitsataan 12-metrisiä Kreikassa valmistettuja putkia toisiinsa ennen veteenlaskua.

Hollantilaisyhtiö Allseasin laivassa työskennellään vuorokauden ympäri 12 tunnin vuoroissa. Lasku keskeytyy vasta liian kovan tuulen tai merenkäynnin vuoksi.

Meren pohja on tasoitettu putkea varten etukäteen ja sinne on ajettu mursketta pitkälti yli 100 000 tonnia. Suomen rannikon olot ovat vaikeat syvyyserojen ja mataluuden vuoksi.

Plitin mukaan suomalaiset hyötyvät uudesta kaasuyhteydestä, koska se todennäköisesti laskee kaasun hintaa ja varmistaa sen saantia. "Kun Liettuan Klaipedaan valmistui nesteytetyn maakaasun satama, venäläinen Gazprom pudotti kaasun hintaa saman tien 20 prosenttia varmistaakseen kilpailukykynsä."

"Sama tapahtui Hollannin ja Britannian välisen putken valmistuessa. Hinta aleni molemmissa maissa."

Plit uskoo, että sama tapahtuu Suomessa ja Virossa vuodenvaihteessa, kun kaasuyhtiön toiminta alkaa. Tuolloin kaasu alkaa virrata putkesta, mutta suunnasta ei ole varmuutta. "Venäläiset ovat tiettävästi suunnitelleet, että he voisivat viedä kaasua Viroon Suomen kautta."

Lopullisesti Suomi yhdistyy Euroopan kaasuverkkoon vuonna 2022, kun Liettuan ja Puolan välinen kaasuputki valmistuu. Myös Norjan ja Puolan välille on rakenteilla putki.

Siuntiosta Inkooseen kulkevan maaputken pituus on 21 kilometriä. Se kaivetaan maahan 1-2 metrin syvyyteen. Putkisto on nyt 95-prosenttisesti valmis.

Maaputken vaatima leveys on viisi metriä, jossa ei voi kasvattaa puustoa, mutta peltoviljelyyn ja pensaille se sopii. Rakentamista varten raivataan noin 30 leveydeltä linjaa.

Plit kertoo kaasuputken merkityksestä oheisessa videossa.