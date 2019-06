HKScanin osakeanti ylimerkittiin reippaasti – haetusta 60 miljoonasta mentiin viheltäen yli

Jarkko Sirkiä

"Osakeantihan sinällään ei vaikuta suoraan liiketoiminnan tulokseen, mutta se vahvistaa tasettamme niin, että minimoimme rahoitukseen liittyviä riskejä", Tero Hemmilä kommentoi.

HKScan Oyj:n osakeanti on päättynyt ja yhtiö on tänään maanantaina päättänyt osakeannin toteuttamisesta.

Yhtiö haki osakeannilla vähintään 60 miljoonaa euroa ja sai noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat.

Kaupankäynnin yhtiön uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla arviolta 26. kesäkuuta.

"Osakeanti vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi. HKScan on keskellä käännevaihetta, ja keskitymme yhtiön kassavirran ja kannattavuuden vahvistamiseen suunnitelmamme mukaisesti", HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kommentoi.

"Lyhyen aikavälin talouden tasapainottamistoimien lisäksi päivitämme parhaillaan yhtiön strategiaa, jonka avulla aiomme palauttaa yhtiön kohti kannattavaa kasvua."

Miksi tällainen osakeanti tehtiin, Tero Hemmilä?

"Haluamme tällä vahvistaa yhtiömme tasetta ja myös rahoitusasemaa, ja sitä kautta saada yhtiölle aikaa operatiivisen käänteen tekemiseen. Meillä oli tiettyjä rahoitukseen liittyviä ehtoja. Oman pääoman kartuttamisen kautta kykenemme vahvistamaan yhtiön taloutta ja uusiutumiskykyä", Hemmilä sanoo.

Mikä on HKScanin tämänhetkinen taloustilanne?

"Meillä on lähdetty tekemään käännettä, jossa on nyt päästy alkuun. Kassavirta on saatava kääntymään positiiviseksi ja velkaantuminen on pysäytettävä. Heinäkuulla kerromme seuraavan kerran, missä mennään."

Näkykö kesän grillikausi jo myynnissä?

"Lämpimät kelit aina totta kai piristävät myyntiä ja se on positiivinen asia."

Osakeannissa HKScan laskee liikkeelle yhteensä 44 917 607 yhtiön uutta A-sarjan osaketta edellyttäen, että kaikki merkityt uudet osakkeet maksetaan osakeannin ehtojen mukaisesti.

Koska Osakeanti ylimerkittiin, yhtiön hallitus päätti käyttää osakeannin ehtojen mukaista lisäosake-erää ja lisäsi siten uusien osakkeiden määrää 7 417 607 yhtiön uudella osakkeella.

Merkintähinta oli 1,60 euroa uudelta osakkeelta.

Yhtiö saa osakeannista noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat.

Rahalla maksettavia merkintöjä on yhteensä noin 43,7 miljoonaa euroa ja yhtiön liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin perustuvalla saamisella kuitattavia merkintöjä on yhteensä noin 28,2 miljoonaa euroa, HKScanin tänään maanantaina julkistetussa tiedotteessa kerrotaan.