Työttömiä ja yrityksiä törmäytetään Keski-Suomessa

Miitti-rekrytointitilaisuuksia on järjestetty maakunnassa viime vuodesta. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Petteri Kivimäki

Viime viikon keskiviikkona työttömät työnhakijat tutustuivat karstulalaiseen OnSteel-yritykseen Keski-Suomen TE-toimiston miitti-rekrytointitilaisuudessa. Etualalla työn touhussa huhkii koneistaja Marko Rankinen. Taustalla keskellä punaisessa paidassa on Keski-Suomen TE-palvelujen asiantuntija Johanna Karjula.

Keski-Suomessa työttömiä työnhakijoita ja työvoimaa vailla olevia paikallisia yrityksiä on saatettu yhteen Miitti-rekrytointitilaisuuksissa viime vuodesta lähtien.

"Viime vuonna miiteissä oli mukana yli 70 eri työnantajaa ja tänä vuonna niihin on osallistunut jo yli 50 työnantajaa. Joissakin on ollut mukana useita työnantajia", Keski-Suomen TE-palvelujen asiantuntija Johanna Karjula kertoo.

Työnantajatapaamisissa työttömällä työnhakijalla on mahdollisuus tutustua työpaikkaan, kuulla työllistymismahdollisuuksista sekä työllistymistä edistävistä palveluista.

Viime vuonna miitteihin osallistui melkein 2 000 työtöntä työnhakijaa. Tänä vuonna niihin on osallistunut noin 800 henkeä.

Karstulaan miitti-konsepti jalkautui viime viikon keskiviikkona. Siellä työttömät tutustuivat paikallisen koneistus- ja erikoiskoneyritys OnSteelin toimintaan.

Työttömiä kutsuttiin mukaan Karstulasta ja Saarijärveltä.

"Olemme tehneet TE-toimiston kanssa yhteistyötä vuodesta 2015, jolloin firma perustettiin. On testattu erilaisia tapoja työllistää ja kouluttaa työntekijöitä. Oppisopimus, rekrykoulutus, palkkatuki ja työkokeilu ovat kaikki olleet keinovalikoimassa", OnSteelin toimitusjohtaja Ville Rosti kertoo.

Rostin kokemukset ovat olleet myönteisiä.

"Olipa työvoiman tarve millainen tahansa, voi siitä viestiä TE-toimiston suuntaan, ja asiassa mennään eteenpäin."

Ratkaisut räätälöidään aina yrityskohtaisesti, Keski-Suomen TE-keskuksen pohjoisen Keski-Suomen yritysasiantuntija Marko Piispanen tähdentää.

"Kyseessä on täällä Keski-Suomessa rakennettu konsepti työnantajille. Eri muodoissa se on otettu käyttöön myös muualla maassa, kun täällä on saatu aikaan hyviä tuloksia.”

Piispanen nostaa malliksi Valtran tehtaan Äänekosken Suolahdessa.

"Siellä saimme miitin kautta työllistettyä erityisen paljon väkeä."

Miitit ovat kuitenkin vain yksi tapa työllistää.

"Lisäksi törmäytämme työnhakijoita ja työpaikkoja ehdokasesittelyjen kautta, teemme työnhakijoille työtarjouksia ja järjestämme erilaisia tapahtumia, joihin työnantajilla on mahdollista osallistua."

Keski-Suomessa on paljon avoinna olevia työpaikkoja metallialan yrityksissä sekä sosiaali- ja terveysalalla. Toisaalta myös kohtaanto-ongelmaa ilmenee.

"Vaikka työttömällä työnhakijalla olisi alan koulutus, hän ei aina sovellu vapaana olevaan tehtävään. Työttömyyden pitkittyessä elämänhallinta ei aina toimi, ja työelämään paluussa saattaa olla merkittäviäkin ongelmia", OnSteelin laatu- ja kehityspuolesta vastaava Anssi Pihala pohtii.

Yrityksen toimitusjohtaja Rosti kertoo kiinnittävänsä huomiota muodollista koulutusta enemmän työnhakijan asenteeseen ja persoonaan.

"Jos asenne on kohdillaan, pärjää meillä varmasti. Kyseessä on siisti sisätyö, vaikka mielikuvat metallialan yrityksistä ovat edelleen usein jotain aivan muuta", Rosti sanoo.

"Yksi parhaista puolista miiteissä onkin siinä, että alaan liittyviä luutuneita asenteita murretaan."

Anssi Pihala suhtautuu kriittisesti työkokeilujen käytön yleistymiseen.

"Me emme lähde sellaiseen, että työttömällä teetetään pitkä työkokeilu, jonka loputtua otetaan tilalle toinen henkilöä työkokeiluun. Se on ihmisten hyväksikäyttöä, jota jotkin yritykset valitettavasti tekevät."

Johanna Karjula puolestaan näkee, että työkokeiluilla on monesti paikkansa.

"Sillä tavalla vaikeasti työllistyvä työtön voi saada jalkansa oven väliin ja pääsee näyttämään osaamistaan."

Keski-Suomen TE-toimiston yrityspalveluprosessien ja kumppanuustyön asiantuntijan Anu Jormanaisen mukaan miitit ovat tuottaneet lupaavia tuloksia.

"Meillä ei ole olemassa tarkkaa tilastointia siitä, paljonko ihmisiä maakunnassa on yhteensä työllistynyt tätä kautta, mutta lähes jokaisen tapaamisen jälkeen on järjestynyt työhaastatteluja", Jormanainen kertoo.

"Arviolta kaksi kolmasosaa näistä haastatteluista on myös johtanut siihen, että yritykseen löytyy työntekijä tavalla tai toisella."