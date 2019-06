Heidi Hirvonen HKScanin viestintäjohtajaksi Raisiolta

Pasi Leino

HKScanissa on käynnissä mittava uudistus.

Heidi Hirvonen on nimitetty HKScan-konsernin viestintäjohtajaksi. Hirvosella on monipuolinen kokemus pörssiyhtiön viestinnästä ja sen johtamisesta. Hän on tehnyt pitkän uran Raisio-konsernissa, missä hän on vastannut konserniviestinnästä viimeiset 12 vuotta.

”Hirvosen vahva osaaminen pörssiyhtiön viestinnästä sekä vaikuttavasta sijoittaja- ja vastuullisuusviestinnästä tulee tukemaan hyvin HKScanin käynnissä olevaa muutosta ja tulevaisuuden rakentamista”, HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kommentoi.

Hirvonen aloittaa tehtävässään elokuun 2019 aikana.