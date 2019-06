Raha-asiat kiinnostavat suomalaisia – silti vain runsas puolet on varautunut yllättäviin menoihin: "Riski ajautua talous- ja velkaongelmiin"

Hanna Linnove

Finanssiryhmä OP:n kyselytutkimuksen mukaan raha-asiat kiinnostavat suomalaisia, mutta toisaalta säästöaikeet eivät toteudu suunnitelmien mukaan.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista yli 80 prosenttia kertoi olevansa melko tai erittäin kiinnostunut raha-asioista ja oman talouden suunnittelusta. Erityisen kiinnostuneita ovat miehet ja nuoret aikuiset. Liki 90 prosenttia vastaajista kertoi myös suunnittelevansa rahankäyttöään.

Miehet ovat tutkimuksen mukaan naisia kiinnostuneempia oman talouden hallinnasta. 38 prosenttia miehistä kertoo olevansa erittäin kiinnostunut raha-asioista, kun vain 27 prosenttia naisista allekirjoittaa väittämän. Eniten raha-asioista erittäin kiinnostuneita on 25-34-vuotiaiden joukossa.

"Yleinen ajatus tuntuu olevan, etteivät raha-asiat liiemmin kiinnosta ihmisiä, mutta tutkimuksemme todistaa toisin. Tulotaso ja elämäntilanne luonnollisesti vaikuttavat siihen, kuinka paljon rahaa jää yli menojen jälkeen. Esimerkiksi nuorten aikuisten joukossa on monia erilaisissa elämänvaiheissa olevia – osa ehkä vielä opiskelee ja raha-asiat kiinnostavat, koska rahaa on niukasti. Osa taas on ensimmäisissä vakitöissään, ostamassa ensiasuntoa tai perustamassa perhettä, jolloin rahankäyttö ja sen suunnittelu on erityisen ajankohtaista", OP:n ekonomisti Joona Widgrén arvioi tiedotteessa.

Siitä huolimatta, että suomalaiset tunnustautuvat innokkaiksi rahankäytön suunnittelijoiksi, suunnitelmallisuus näyttää OP:n kyselyn perusteella harvoin kääntyvän pitkäjänteiseksi säästämiseksi. Peräti 41 prosenttia vastaajista nimittäin kertoo, ettei ole varautunut yllättäviin menoihin millään tavalla.

"Varautumattomuus on aina riski ajautua talous- ja velkaongelmiin erityisesti elämäntilanteen muuttuessa, ja talousosaamisella on vahva yhteys hyvinvointiin ja elämässä pärjäämiseen. Olennainen kysymys onkin se, miten voisimme nykyistä paremmin tukea ja kannustaa myös heitä, joilla on haasteita omassa taloudessaan", Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar sanoo tiedotteessa.

OP:n kyselyn aineisto kerättiin verkossa Norstat-kuluttajapaneelissa tämän vuoden toukokuussa, ja siihen osallistui yhteensä 2 008 vastaajaa.