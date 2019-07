Ilkka Pohjala Valion alkutuotannon ja maidonhankinnan vetäjäksi

Valio

Ilkka Pohjamo siirtyi huhtikuussa Valion edunvalvontajohtajan paikalta alkutuotantojohtajaksi.

Valio on nimittänyt Ilkka Pohjalan alkutuotantojohtajaksi vastaamaan Valion alkutuotannosta ja maidonhankinnasta.

Pohjala aloitti uudessa tehtävässään huhtikuun alussa. Aiemmin hän työskenteli Valion edunvalvontajohtajana analysoiden ja ennakoiden Valion toimintaympäristössä, erityisesti maatalouspolitiikassa tapahtuvia muutoksia. Osa vanhoista tehtävistä jatkuu uudessa toimessa.

"Vahvuuksiani ovat maitotilayritysten liiketoiminnan ja toimintaympäristön tuntemus sekä kyky rakentavaan yhteistyöhön. Työni on joukkuepeliä ja sidosryhmiä on todella paljon. Valio tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden olla jatkuvasti mukana projekteissa, joissa on mahdollisuus vaikuttaa ja toimia myös kansainvälisesti. Minulle on tärkeää, että yrityksen arvot ovat linjassa omien arvojeni kanssa", kertoo Ilkka Pohjamo Valion tiedotteessa.