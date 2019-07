Kaavailut sähkön siirtohintojen suitsimisesta eivät hetkauta Eleniaa – toimitusjohtaja toivoo silti hallitukselta malttia

Jaana Kankaanpää

Sähkön siirtohintoihin puuttuminen ei huolestuta Eleniaa.

MT uutisoi aiemmin hallituksen suitsivan sähkön siirtohintojen nousua. Hallitus tuo eduskuntaan asiaa koskevia lakialoitteita syksyn aikana.

Elenian toimitusjohtajan Tapani Liuhalan mielestä hallituksen kaavailut eivät vaikuta yhtiön toimintaan lainkaan.

"Sähkön siirtohintojen korotuskattohan on ollut 15 prosenttia, ja me Eleniassa emme ole koskaan korottaneet hintoja puoltakaan siitä vuositasolla. Meidän toimiimme korkokaton kiristys ei vaikuta millään tavalla", Liuhala kommentoi.

Liuhala suhtautuu alituottojen jaksotuksen pidentämiseen myönteisesti. "Se antaa yhtiöille mahdollisuuden venyttää hinnankorotuksia eteenpäin. Jos se antaa lisää toimintamahdollisuuksia, näen sen ainoastaan hyvänä asiana."

Liuhala toivoo malttia sähkön siirtohintojen noususta käyvään keskusteluun. Hänen mukaansa hintoja nostaneet investoinnit ovat olleet välttämättömiä.

"Pitäisi ymmärtää, että sähköverkko on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä satsauksista. Perusverkko on rakennettu 1960–1970-luvuilla, ja se pitää uusia joka tapauksessa. On järkevää tehdä uusiminen siten, että se palvelee tulevaisuuden tarpeita."

Liuhala toivoo, ettei hallitus hätiköisi.

"Toivon hallitukselle malttia ja järkevyyttä katsoa sähköverkkoon liittyviä asioita pidemmällä aikavälillä."

Lue lisää:

Uutissuomalainen: Hallitus tarttuu sähkön siirtohintoihin