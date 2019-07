Jos veroja on rästissä, veronpalautus ei välttämättä kilahda tilille

Jarkko Sirkiä

Tilille maksetun veronpalautuksen määrä voi olla eri, mitä verotuspäätöksellä on ilmoitettu. Kuvituskuva.

Jos asiakkaalla on ollut ennestään maksamattomia tai pian verotuksen päättymisen jälkeen erääntyviä veroja, veronpalautusta on käytetty niiden maksuksi, muistuttaa Verohallinto.

Tilille maksettu veronpalautuksen määrä voi olla eri, mitä verotuspäätöksellä on ilmoitettu.

"Moni soittaa meille yleensä siksi, että vasta veronpalautuspäivänä huomataan, ettei tilille maksettu veronpalautuksen määrä olekaan se, mitä on luullut, tai että veronpalautusta ei ole tullut lainkaan", kertoo ylitarkastaja Tarja Tapio.

"Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että veronpalautuksen maksupäivä on siirtynyt eikä asiakas ole huomannut asiaa. Jos taas tilille tullut määrä on eri kuin mitä on kuvitellut, syynä on usein se, että veronpalautusta on käytetty verojen, kuten esimerkiksi ennakkoveron maksuksi."

Jos veroilmoitukseensa on tehnyt muutoksia, verotuksen päättymispäivä sekä myös alkuperäisellä verotuspäätöksellä kerrotut maksu- tai eräpäivät siirtyvät myöhemmäksi. Suosituimpia itse ilmoitettavia tietoja ovat matkakulut ja kotitalousvähennys.

Muut yleisimmät syyt päivämäärien siirtymiselle eteenpäin ovat puolison omaan veroilmoitukseensa tekemät muutokset tai Verohallinnon muualta saamat verotusta koskevat tiedot. Lisäksi Verohallinto voi myös vielä halutessaan tutkia verotusta tarkemmin.

Veronpalautuksia maksetaan 6. elokuuta 1,7 miljoonalle asiakkaalle yhteensä noin 800 miljoonaa euroa. Jäännösveroja erääntyy puolestaan 1. elokuuta 225 000 asiakkaalla yhteensä 90 miljoonaa euroa.

Syyskuu on toinen yleinen kuukausi, jolloin veronpalautuksensa saa 1,3 miljoonaa asiakasta. Syyskuussa maksettavien veronpalautusten määrä on 1,3 miljardia euroa. Jäännösveroja erääntyy syyskuussa 223 000 asiakkaalla yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.

Verotus päättyy kaikilla asiakkailla lokakuun loppuun mennessä, jolloin veronpalautukset maksetaan viimeistään joulukuussa ja vastaavasti mahdollinen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on joulukuussa.

Verohallinto muistuttaa, että oman verotuksensa päättymispäivän sekä veronpalautuksen maksupäivän tai jäännösveron eräpäivät näkee saamastaan verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.