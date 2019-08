Asvalttihuijaria epäillään törkeästä veropetoksesta – yhtiö myynyt omakotitaloasukkaille pihatöitä Etelä-Suomessa

Poliisin mukaan yhtiö on jättänyt 50 000 euron arvonlisäverot maksamatta. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Asvaltti- ja pihaurakoita tekevän yhtiön osakasta epäillään törkeästä veropetoksesta, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan yhtiö on laskuttanut asiakkaita muutaman kuukauden sisällä lähes puolen miljoonan euron arvosta mutta jättänyt 50 000 euron arvonlisäverot maksamatta.

Rikoksesta epäilty yhtiön irlantilainen osakas on etsintäkuulutettu. Poliisi selvittää muiden henkilöiden osuutta asiaan.

"Suurin osa yhtiön pankkitilille saapuneista rahoista on siirretty heti ulkomaille. Esitutkinnassa selvitetään, mihin rahat ovat päätyneet", sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Harri Saaristola Helsingin poliisista tiedotteessa.

Asvaltti- ja pihaurakoita on tehty Etelä-Suomessa. Poliisin mukaan ilmiö on tuttu useilta aiemmilta kesiltä. Suomeen tulee poliisin mukaan Irlannista ryhmä tai ryhmiä, jotka myyvät pääasiassa omakotiasukkaille asvaltointeja ja muita pihatöitä. Poliisi on aiempina vuosina tutkinut tapauksia, joissa työt ovat jääneet tekemättä, vaikka niistä on veloitettu. Silloin kyse on ollut petosrikoksista.

"Tästä tapauksesta tekee erityisen se, että epäilty on avannut pankkitilin suomalaiseen pankkiin ja hankkinut omistukseensa suomalaisen osakeyhtiön. Tutkinnassa on käynyt ilmi, ettei kyseistä yhtiötä ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä arvonlisävelvollisten rekisteriin."

Poliisi epäilee, että kyse on järjestäytyneestä liikkuvasta rikollisuudesta.

Poliisin mukaan asvalttitöiden tilaaja voi tarkistaa helposti netistä, onko yritys tai muu elinkeinonharjoittaja merkitty ennakkoperintärekisteriin tai arvonlisäverovelvolliseksi. Osoite on www.ytj.fi. Jos yritystä tai elinkeinonharjoittajaa ei löydy ennakkoperintärekisteristä, ostajan täytyy itse pidättää ennakonpidätys maksamastaan suorituksesta.