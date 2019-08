Operon Group Oy vastaa jatkossa kuntien ja teollisuuden jätevesien puhdistuksesta

Kari Salonen

Operon Groupin tavoitteena on tuoda ratkaisuja maailmalla pahanevaan vesipulaan. "Vesiosaamisen vienti on valtava mahdollisuus", Operon Groupin myyntijohtaja Jyri Koivisto pohtii.

Operon Group hoitaa ensimmäisenä toimijana koko vedenpuhdistuksen prosessin.

Yritys tuo entistä ympäristöystävällisempää teknologiaa ja kustannustehokkuutta jätevesienkäsittelyyn.

"Seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomessa uudistetaan merkittävä määrä vedenpuhdistuslaitoksia. Kiristyvien lupamääräyksien myötä nykyisillä teknologiaratkaisuilla ei välttämättä pystytä vastaamaan tulevaisuuden vedenpuhdistusvaatimuksiin. Näemme, että kunnat ovat haasteellisessa tilanteessa myös vesilaitosten henkilöstön keski-iän noustessa. Siksi haluamme tarjota kumppanuuteen perustuvia kokonaisratkaisuja", kertoo Operon Groupin myyntijohtaja Jyri Koivisto.

Operon Groupin palvelut kohdistuvat erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille, joilla on mahdollisesti lähiympäristössä myös teollisten jätevesien puhdistustarvetta.

"Tällaisten kumppaneiden kanssa voimme kehittää suomalaisen jäteveden käytön tulevaisuutta yhä ekologisempaan suuntaan. Puhdistettua vettä voidaan esimerkiksi hyödyntää kastelu- tai puhdistusvetenä sen sijaan, että siihen käytetään juomavettä. Jätevesilietettä hyödynnämme jo nyt maanparannustuotteena ja kehitämme lietteelle myös uusia kiertotalousratkaisuja", Operon Groupin toimitusjohtaja Mikko Laitinen suunnittelee.

Yrityksen tavoitteena onkin tuoda kiertotalousratkaisuja maailmalla pahenevaan vesipulaan.

"Me näemme vedenpuhdistuksen äärimmäisen ajankohtaisena huipputeknologian ja kiertotalouden alana, jossa Suomi voi olla edelläkävijä. Vaikka meillä ei ole puhtaasta juomavedestä pulaa, maailmalla on. Nyt jo meidän teknologioillamme jätevedestä on puhdistettu täysin juomakelpoista vettä, jota olen itsekin nauttinut. Vesiosaamisen vienti on valtava mahdollisuus", Koivisto haastaa.