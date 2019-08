Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yritysoston: Fazer ostaa Kaslinkin

Fazer-konserni on saattanut päätökseen suomalaisen ruokayhtiö Kaslinkin yritysoston kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnällä.

Juho Leskinen

Kilpailuvirasto hyväksyi yritysoston ja Fazer ostaa Kaslinkin.

Kaslink on asemoitunut hyvin Suomen markkinoille ja tehnyt hiljattain onnistuneen lanseerauksen Ruotsissa. Kaslinkin tuotteita myydään yli 15 maassa Euroopassa. Tällä yritysostolla Fazer nopeuttaa uudistumistaan moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta.

Fazer-konserni keskittyy kuluttajatuotteisiin sekä suoraan kuluttajaliiketoimintaan ja ostaa perheyritys Kaslinkin.

Vuonna 2001 perustettu Kaslink on innovatiivinen ja joustava yhtiö, joka tarjoaa laadukkaita elintarvikkeita. Kaslink on erikoistunut kehittämään ja valmistamaan korkealuokkaisia pohjoismaisia ruokatuotteita, kuten ruuanvalmistustuotteita, juomia ja välipaloja.

Kaslinkista tulee osa Fazer Lifestyle Foods liiketoiminta-aluetta, joka keskittyy maidottomiin tuotteisiin, kasvipohjaisiin aterioihin ja mukaan otettaviin välipaloihin.

”Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että yritysosto on hyväksytty. Kaslink sopii täydellisesti osaksi strategiamme toteutusta. Kaslink on innovatiivinen toimija, jolla on vahva kaupallinen näkemys, moderni tuotantolaitos ja teknologiseen tietotaitoon perustuvaa tuotannollista osaamista. Nämä yhdessä luovat erittäin kilpailukykyisen perustan merkityksellisellä tavalla brändättyjen ruokaelämysten myyntiin, markkinointiin ja valmistukseen Pohjois-Euroopassa ja sen ulkopuolella”, Fazer-konsernin konsernijohtaja Christoph Vitzthum kertoo.

Fazer osti 100 prosenttia Kaslinkin osakkeista yhtiön perustajalta Raino Kukkoselta ja hänen pojiltaan, Tuomas, Juha-Petteri ja Matti Kukkoselta. Kaikki Kaslinkin nykyiset työntekijät, Kukkosen veljekset mukaan lukien, jatkavat Fazer-konsernin työntekijöinä.

”Arvostamme Kukkosen perheen työtä ja koko Kaslinkin tiimiä, ja jaamme heidän kanssaan yhteisen tahtotilan muuttaa, miten maailma tulevaisuudessa syö. Fazer näkee maidottomissa tuotteissa merkittäviä kasvumahdollisuuksia, myös kansainvälisesti. Kaura on vahvassa nousussa, ja haluamme tehdä kasvipohjaisten ruokien valinnan helpoksi, osaksi elämäntapaa, ja tällä tavoin edistää sekä ihmisten että maapallon hyvinvointia”, Christoph Vitzthum lisää.

Maidottomien tuotteiden kokonaismarkkinat kasvavat Länsi-Euroopassa yli 17 prosenttia vuosittain. Ravitsevaa ja vastuullisesti tuotettua pohjoismaista kauraa pidetään maailman parhaana sen ainutlaatuisten kasvuolosuhteiden vuoksi.

”Olemme iloisia siitä, että yritysosto on hyväksytty. Olemme valmiit valloittamaan maailman erinomaisilla pohjoismaisilla kauratuotteilla”, Kaslinkin luova johtaja Juha-Petteri Kukkonen sanoo.

Kaslinkin maitotuotteiden tuotanto ja tiivis yhteistyö paikallisten maitotaloustuottajien kanssa jatkuvat entisellään.

Kaslink

Perustettu vuonna 2001

Liikevaihto 65 M€ vuonna 2018

170 työntekijää

Perheyritys, joka toimii Korialla, Kymenlaaksossa

Brändit: Kaslink Aito, Maire, Kaslink Koria, Kaslink Vesi ja Nordic Cuisine

Tuotteita myydään yli 15 maassa Euroopassa

Fazer Lifestyle Foods