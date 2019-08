Ohran hinnan vaikutus Altian tulokseen alkaa tasaantua

Kari Salonen

Koskenkorvan tehtailla on kulunut alkuvuonna 106 miljoonaa kiloa ohraa, tehdas on pyörinyt täyskäynnillä.

Viime syksynä kuivuuden vuoksi noussut ohran hinta on heikentänyt alkoholijuomayhtiö Altian tulosta tänä vuonna, mutta vaikutus alkaa tasaantua ohran hinnan laskiessa. Uudesta sadosta ennustetaan normaalia.

Altian vertailukelpoinen liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 5 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 5,2 miljoonaa euroa. Koko alkuvuoden tuloksessa ohra näkyy vahvasti. Liiketulos oli 4,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 6,8 miljoonaa.

Altian liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia 165,0 miljoonaan euroon vuoden alkupuoliskolla.

"Ohran hinnan nousun vaikutus tulokseen oli merkittävä vuoden alkupuoliskolla", Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä kertoo. "Ohran hinta nousi viime syksynä noin kolmanneksen."

Ohran hinta markkinoilla on laskenut tänä vuonna 130–140 euroon tuhannelta kilolta, kun se syksyllä oli lähellä 200 euroa.

Altia tekee ostositoumuksia etukäteen, jolla yhtiö pyrkii turvaamaan ohran saatavuuden. "Toisen neljänneksen ohrat ostettiin pitkälti ensimmäisellä neljänneksellä", Tennilä kertoo.

Yhtiön ohravarasto vastaa noin kuukauden käyttöä tilanteesta riippuen.

Altia on käyttänyt ohraa alkuvuonna 106 miljoonaa kiloa Koskenkorvan tehtaillaan, jotka ovat käyneet täysillä. Viime vuodesta kulutus aleni yli miljoona kiloa.

Ohran hinta aiheuttaa Tennilän mukaan paineita Altian kannattavuudelle tämän syksyn uuteen satoon asti. "Sadon laatu selviää vasta kolmannen vuosineljänneksen lopussa."

Koskenkorvalla tuotetaan myös tärkkelystä ja rehua. "Niiden hinta on noussut mutta ei niin paljon kuin ohran", Tennilä kertoo.

Tennilän mukaan yhtiö on tehostanut toimintojaan tänä vuonna ja pystynyt nostamaan juomien hintaa, mikä on parantanut tulosta. Ruotsissa ja Norjassa juomien kulutus on noussut, mutta Suomessa laskenut.

"Suomessa odotimme väkevien juomien kulutuksen vähenemisen tasaantuvan, mutta se on päinvastoin voimistunut, mikä heikensi tulosta."

Tehokkuutta on nostettu yhdenmukaistamalla ja keskittämällä hankintaa.

Altia odottaa vertailukelpoisen käyttökatteen paranevan tänä vuonna viime vuodesta.

Koskenkorvan tislaamo on mukana Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat yritykset -listalla, tehdas hyödyntää ohran sataprosenttisesti.

