Ollikkalan maaseutumessut on keskipohjalaisen yhteistyön juhlaa – mukana yritykset, yhteisöt ja oppilaitokset

Esko Keski-Vähälä

Heikki Junttila ja Jarmo Pihlajaniemi tulivat maaseutumessuille Nivalasta. Ollikkala on tuttu paikka kummallekin. Junttila opiskeli Ollikkalassa 1966–1967, Pihlajaniemen vuosikurssi on 1977–1978. ”Hienosti järjestetyt messut”, he kommentoivat tapahtumaa. Erikoiskiitos tuli ystävällisestä vastaanotosta. ”Meidät toivotettiin tervetulleeksi kolme kertaa!”