Anttilan konkurssipesän pienvelkojat saamassa osuutensa syyskuun alkupuolella – suurin osa yksityishenkilöitä

Juho Leskinen

Pienvelkojia on noin 1 700, joista suurin osa on yksityishenkilöitä. Pienvelkojiksi käsitetään velkojat, joiden saatavat ovat alle 5 000 euroa. Arkistokuva.

Tavarataloyhtiö Anttilan konkurssipesästä pyritään maksamaan pienvelkojille heidän jako-osuutensa syyskuun alkupuoleen mennessä, kertoo pesänhoitaja Mikko Tiilikka.

Hänen mukaansa valtaosa pienvelkojista on tyytynyt siihen, että he saavat Anttilan konkurssipesästä puolet saatavistaan.

Pienvelkojia on noin 1 700, joista suurin osa on yksityishenkilöitä. Joukossa on kuitenkin myös yrityksiä. Pienvelkojiksi käsitetään velkojat, joiden saatavat ovat vähemmän kuin 5 000 euroa.

Tiilikka kertoo, että Anttilan konkurssipesän selvittely kestää vielä joitakin vuosia. Asiasta on vireillä oikeudenkäyntejä, joista osa ei ole vielä edes alkanut.

Anttila meni konkurssiin heinäkuussa 2016. Kalle Anttilan 1950-luvulla perustama halpatavarataloyhtiö ajautui tappiokierteeseen tällä vuosikymmenellä.