Nikkelin hinta nousussa – Terrafame hyrisee

Jukka Pasonen

Nikkelin hinta on noussut heinäkuun alusta lähtien liki kolmanneksen. Suurin syy siihen on Indonesian suunnittelemien vientirajoitusten mahdolliset aikaistukset.

Nikkelifutuurien hinta on kivunnut heinäkuun alun 12 000 dollarista tonnilta noin 16 000 dollariin.

Hinnan nousu on Sotkamossa nikkeliä tuottavalle Terrafamelle erityisen hyvä asia, sillä yhtiön liiketulos putosi tämän vuoden toisella neljänneksellä miinukselle liki parikymmentä miljoonaa euroa. Nikkelin hinta oli tuolloin runsaat 12 000 dollaria tonnilta.

Mikäli hinta pysyy loppuvuoden 16 000 dollarissa, Terrafame saisi nikkelistä nykytuotannolla 50 miljoonaa euroa alkuvuotta enemmän.

Yhtiö on myös suuri sinkin tuottaja ja sen hinta on mennyt toiseen suuntaan. Tonnihinta on pudonnut kevään 2 500 dollarista 2 2250 dollariin. Sinkin merkitys ei ole kuitenkaan läheskään niin suuri kuin nikkelin.

Terrafame tuotti alkuvuonna nikkeliä yli 13 500 tonnia, mitä toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen piti osavuosikatsauksessa hyvänä tasona.

Toisen neljänneksen tulosta ja tuotantoa heikensi tehtaan huoltoseisokki.