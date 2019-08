Suomalaisille lihataloille avautumassa uusia vientimarkkinoita Aasiasta siipikarjalle ja naudanlihalle – laitostarkastukset jo menossa

Kimmo Lundén

Lisää vientiä suomalaiselle ruualle. Kansliapäällikkä Jaana Husu-Kallio, (edessä), MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, europarlamentaarikot Elsi Katainen (takana vas.) ja Petri Sarvamaa järjestäytyivät paneelikeskusteluunsa Turun Eurooppa-foorumissa.

Suomalaisille lihataloille on avautumassa uusia vientimarkkinoita Aasiasta.

MTK:n Turun Eurooppa-foorumin globaaleja ruokamarkkinoita käsitelleessä seminaarissa panelistina esiintynyt maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoi kuluvan syksyn aikana tapahtuvista auditoinneista eli laitostarkastuksista suomalaisissa elintarvikelaitoksissa ja -tehtaissa.

Suomen osalta Ruokaviraston suorittamat tarkastukset ja vientimaiden viranomaisten mahdolliset korjaustoimet on tehtävä ennen kuin vienti Suomesta näiltä laitoksilta voi käynnistyä kohdemaihin.

Husu-Kallion mukaan auditointiryhmiä on tulossa Japanista, Singaporesta ja Etelä-Koreasta. Vientineuvottelujen ja tarkastusten kohteena on siipikarjanlihaa ja naudanlihaa tuottavat laitokset.

Kyse on laitoskohtaisista tarkastuksista ja vientiluvista. Yksittäisiä laitoksia eivät viranomaiset nimeä, ja hiljaa ovat olleet myös vientiä valmistelevat lihatalot.

Sekä Atria että HKScan vievät jo sianlihaa Kiinaan, eikä ole kaukaa haettu, että nämä lihatalot pyrkivät laajentamaan vientimaitaan ja tuotteitaan ja tuoteryhmiään.

"Olen iloinen, että olemme päässeet tähän vaiheeseen. Nämä maat ja yritykset ovat valinneet suomalaisia laitoksia auditointiensa kohteiksi", Husu-Kallio kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Viranomaislupien hankinta on aikaa vievä prosessi. Kun tarkastukset on tehty ja mahdolliset laitoksilta vaaditut korjaukset tuotantoprosesseissa tehty, aikataulu on elintarvikkeiden tuontilupia valmistelevien kohdemaiden viranomaisten ja tuontiyritysten käsissä.

MTK:n seminaarin ja paneelin aihe Turun Eurooppa-foorumissa oli "EU:n kilpailukyky globaaleilla ruokamarkkinoilla". Panelisteina olivat MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, kansliapäällikkö Husu-Kallio sekä Euroopan parlamentin jäsenet Petri Sarvamaa (kok.) ja Elsi Katainen (kesk.).

Key note -asiantuntijapuheenvuoron piti paneelin alussa suurlähettiläs Terhi Hakala. Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä työskentelevälle Hakalalle kuuluvat myös maailmankauppajärjestö WTO:n asiat ja järjestön riitojen ratkaisujärjestelmän seuranta.

Terhi Hakala oli osin huolissaan maailmankauppajärjestö WTO:n toimintakyvystä ratkaista kauppakiistoja USA:n ja Kiinan kauppasodan kiihdyttyä. Maatalous on ollut jo vuosikymmeniä kiistojen aiheena.

"Siitä on syytä olla huolissaan, kun kauppajärjestelmä ei toimi. Tilalle on tullut valtapolitiikkaa, jossa sääntöjä ei ole", Juha Marttila totesi.

Hänen mukaansa maataloustuottajat haluavat monenkeskisen kauppajärjestelmän.

Europarlamentaarikko ja EU-parlamentin maatalousvaliokuntaan kuuluva Petri Sarvamaa arveli, että nyt käytävissä kauppakiistoissa Kiinan, USA:n ja Euroopan välillä voi kyse olla siitä, että vahvat pelurit – kuten USA – katsovat uudestaan omat etunsa.

Meppi Elsi Katainen näki, että "Trump on toiminut hyvänä unilukkarina myös EU:lle".

Turun Eurooppa-foorumi tuo 29.-31.8. Turkuun satoja politiikan ja talouden huippuvaikuttajia keskustelemaan EU-asioista ja Euroopan tulevaisuudesta yhdessä yleisön kanssa.

Perjantaina järjestettiin Turun Akatemiatalolla myös Suomen komissaariehdokkaan Jutta Urpilaisen (sd) kyselytunti ja Eurooppa-asioista eduskunnassa vastaavan suuren valiokunnan julkinen kuuleminen.

Turun Eurooppa-foorumi näkyi monilla estradeilla ja toreilla järjestetyissä tapahtumissa Turun keskustassa.