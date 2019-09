IS: Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja haluaa valtion miettivän osaansa palkkakiistassa

Postin johdon suuret palkkiot ovat herättäneet närää, kun samalla työntekijöiden palkkoja halutaan laskea. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Valtion tulisi miettiä osaansa Postin palkkakiistassa, kertoi Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Rossi Ilta-Sanomille.

Rossin mukaan omistajaohjaus määrittelee kysymykset palkoista ja palkkioista, jos niihin halutaan puuttua ohi yhtiön hallituksen. Hän sanoi, että olisi omistajaohjauksen paikka miettiä, ovatko valtionyhtiöiden johtajien palkat ja palkkiot karanneet käsistä.

Postin vuosikertomuksesta ilmeni, että Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen palkat ja palkkiot kohosivat viime vuonna 988 000 euroon.

"Posti on viimeisen neljän vuoden aikana jakanut valtiolle osinkoa tuollaiset 140 miljoonaa euroa. Ruotsissa valtio on pääomittanut PostNordia vastaavalla summalla. Jos tähän on vielä kytketty bonukset ja tulospalkkiot, se ei ole enää johtajien ahneutta vaan oikeastaan omistajan", Rossi sanoi lehdelle.

Hallintoneuvosto valvoo, että yhtiötä johdetaan lainmukaisesti.