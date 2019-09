Nordean uusi konsernijohtaja Vang-Jensen painottaa kulujen karsimista – kilpailijat katsovat, että tuottojakin on saatava lisää

Jussi Nukari

Nordea Bank Oyj:n uusi konsernijohtaja Frank Vang-Jensen tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään.

Pankkikonserni Nordea päätti uudesta konsernijohtajasta ennakoitua nopeammin. OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saari kertoo STT:lle yllättyneensä myös siitä, että uusi johtaja löytyi konsernin sisältä.

Konsernijohtajana tänään aloittanut tanskalainen Frank Vang-Jensen on aiemmin toiminut Nordeassa Tanskan maajohtajana ja viimeksi koko konsernin henkilöasiakkaista vastaavana johtajana.

"Kun liiketoiminnassa on pidemmän aikaa ollut ongelmia, ulkoinen rekrytointi on usein asia, jolla organisaatiota pyritään ravistelemaan. Toisaalta nimenomaan hyvää on se, että asia ratkesi nopeasti", Saari sanoo.

Saaren edustama OP-ryhmä on Nordean kilpailija.

Taaleri Varainhoidon osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä pitää hyvänä sitä, että uusi konsernijohtaja löytyi Nordean sisältä. Samaa mieltä Saaren kanssa hän on siitä, että nimitys ratkesi nopeasti.

Heikkilän mukaan nimityksestä talon sisältä säästetään paljon aikaa. Jos nimitys olisi tullut Nordean ulkopuolelta, uudella konsernijohtajalla olisi ollut irtisanomisaika vanhasta työpaikastaan ja puolen vuoden perehtyminen Nordeaan.

Vang-Jensen tuntee ihmiset ja tietää, mistä lähteä liikkeelle.

"Tämä nopeuttaa prosessia huomattavasti."

Vang-Jensen nosti tänään tiedotustilaisuudessa esille muun muassa uuden liiketoimintasuunnitelman ja kulujen karsimisen merkityksen. Saaren mukaan Nordean hallitus on selvästi ilmaissut, että pankista tulee löytyä lisää tehoja.

Keskeisintä olisi kuitenkin saada pankin laskevat tuotot nousuun, Saari toteaa.

"Millään kulukurilla ei pysty sitä kompensoimaan, jos ylärivi tulee jatkuvasti alaspäin", hän huomauttaa.

Myös Heikkilän mukaan ei voi jatkua niin, että Nordean tuotot tulevat loputtomiin alaspäin. Muun muassa se, että asuntolainojen marginaalit ovat painuneet alas, johtaa siihen, että toiminnan on oltava tehokkaampaa kuin aikaisemmin.

"Nordea on menettänyt markkinaosuuttaan ja on ollut ehkä liian sisäänpäin kääntynyt monta vuotta. Hyötyjen pitää näkyä asiakkaille", Heikkilä painottaa.

Ruotsalaismediassa ilmestyneissä kommenteissa tähdennetään nimenomaan sitä, että Nordean täytyy kääntää heikentyvä kannattavuutensa jälleen nousuun. Muun muassa Nordean suurosakkaan Cevianin omistaja Christer Gardell vaatii tempon nostamista ja kannattavuuden parantamista "dramaattisesti".

Uusista toimista voidaan odottaa tietoa erityisesti kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä lokakuussa. Pankki on muun muassa luvannut tuolloin päivittää taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikan.

Vang-Jensen sai vuonna 2016 potkut Handelsbankenin konsernijohtajan paikalta vain noin puolentoista vuoden työrupeaman jälkeen.

Saaren mukaan vika ei ollut pankin taloudellisessa kehityksessä. Lukemat olivat Vang-Jensenin kaudella hyviä.

"Hallituksen silloin käyttämän retoriikan perusteella näyttää siltä, että oli näkemyseroja siitä, miten toimintaa pitäisi johtaa ja pyörittää. Toisaalta ei kannata hirveän paljon spekuloida asialla, kun emme tiedä tarkemmin."

Siirtyminen suuren pankin johdosta toiseen potkujen kautta on yleisesti ottaen harvinaista.

"Tässä se varmaankin kertoo silloin juuri siitä, että vikaa ei ollut näytöissä vaan ehkä enemmänkin siinä, että kemiat eivät kohdanneet", Saari toteaa.

Nordean pörssikurssi on painunut vuoden ajan kuin lehmän häntä. Vuosi sitten syyskuussa kurssi oli korkeimmillaan 9,39 euroa. Keskiviikkona osake jäi 5,63 euroon.

Heikkilän mukaan Vang-Jensenin nimitys tyydyttää selvästi sijoittajia. Nordean osake päätyi tänään 7,2 prosentin nousuun. Osakkeen arvo nousi 6,03 euroon.

Nordea nousi myös Helsingin pörssin ylivoimaisesti vaihdetuimmaksi osakkeeksi.