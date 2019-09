Uusi kokeilu: maaseudun kyläkaupoille jaossa miljoona euroa tukirahaa

Ruotsissa kyläkauppatuesta on kertynyt myönteisiä kokemuksia, perustelee tukikokeilua maa- ja metsätalousministeriö.

Pasi Leino

Suomessa on vielä noin 200 kyläkauppaa. Kuvassa Pyheen kyläkauppa Mynämäellä.

Kyläkaupat voivat hakea Ruokavirastosta tukea 13.9. alkaen toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen, kertoo Maa- ja metsätalousministeriö.

Tuen tarkoitus on parantaa harvaan asutun maaseudun palveluiden saatavuutta ja tukea alueiden elinvoimaa.

Monilla kyläkaupoilla on vaikeuksia pitää toimintansa kannattavana.

Tukeen oikeutettuja harvaan asutun maaseudun kauppoja on jäljellä noin 100. Yhteensä kyläkauppoja on 200. Viime vuosina niiden määrä on vähentynyt noin 30:llä vuodessa.

Tukikokeilulle on varattu miljoonan euron määräraha. Tarkat tiedot tukiehdoista saa Ruokaviraston verkkosivuilta.

Ruotsissa vastaava avustusta on jaettu vuodesta 2016 myönteisin tuloksin.