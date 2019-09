Jyväskylä on vuoden kiertotalouskunta – hukkalounaat ja muut kokeilut levinneet myös muualle

Petteri Kivimäki

Jyväskylä saa myös kiitosta siitä, kuinka asukkaita ja yrityksiä on otettu mukaan suunnitteluun. Keski-Suomen uusi keskussairaala valmistuu Jyväskylän Kukkumäkeen.

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Sitra haastoivat Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Voittajaksi julistettiin keskiviikkona Kuntamarkkinoilla Jyväskylä, ja sen vanavedessä kunniamaininnat saivat Lappeenranta ja Oulu.

Ensi kertaa järjestettyyn kilpailuun osallistui yhteensä kymmenen kuntaa.

Palkintoperusteissa todetaan, että Jyväskylä on osoittanut vahvaa ja pitkäjänteistä sitoutumista kiertotalouteen ja resurssien kestävään käyttöön. Moni kaupungissa tehty kokeilu on jäänyt pysyvästi käyttöön ja useita niistä kuten hukkalounaat on otettu käyttöön jo muuallakin.

Samoin Jyväskylän biokaasuekosysteemi on valitsijoiden mukaan "hieno esimerkki järjestelmällisestä työstä kohti fossiilittomampaa autokantaa ja omavaraista biokaasun tuotantoa".

Valintaraatia miellytti myös yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yritykset ovat puolestaan voineet käyttää uutta Kankaan asuinaluetta älykkäiden ratkaisujen testialustana. Syken tiedote kiittää, että toimet ovat olleet omiaan lisäämään asukkaiden hyvinvointia vahvistamalla yhteisöllisyyttä.

Jyväskylän kaupungin edustajat olivat luonnollisesti iloisia ja yllättyneitä palkinnosta. Kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2030 ja jätteettömäksi kymmenen vuotta myöhemmin.



Syken ja Sitran edustajat kiittävät kuntien monipuolista työtä kiertotalouden eteen. Osallistuneiden kuntien hakemukset ovat siitä hyvä todiste.

"Kilpailun taso oli todella korkea ja osallistuneilla kunnilla oli poikkileikkaavasti kiertotalous osana tekemistään johtamisesta käytännön ratkaisuihin", sanoo kiertotalouden asiantuntija Marleena Ahonen Sitrasta.

Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntaliitosta katsoo, että kiertotalouden periaatteet ovat määritelleet kuntien toimintoja pitkään, mutta termi ja toimien osoittaminen käytännössä on uutta. "Kilpailu auttoi hienosti kuntia jäsentämään toimintaansa kiertotalouden teemoissa ja osoitti, kuinka valtavasti kunnissa tehdään töitä kestävyyden eteen", hän sanoo.