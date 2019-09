Maahengellä maksuhäiriöitä, Kauppalehti povaa loppua – "Ei olla nurin menossa"

Sanne Katainen

Maahenki on julkaissut esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden 100-vuotis historiikin sekä ite-taide kirjoja.

Maaseutuhenkinen kustantamo Maahenki on ajautunut maksuvaikeuksiin, kirjoittaa Kauppalehti.

Maahengellä on heinä- elokuussa kolme maksuhäiriömerkintää, joiden summa on noin 10 000 euroa. Lisäksi kassa on huvennut ja tappio kasvanut.

Kauppalehti povaa kustantamon lopun olevan lähellä.

Maahengen hallituksen puheenjohtaja Pekka Perttula on eri mieltä.

"Velka on aika pieniä summia. Maahengen kirjavaraston kirjanpitoarvo on noin 150 000 ja myydyistä kirjoista on saatavia itselläkin. Ei olla nurin menossa", Perttula sanoo.

Kustannustoiminnan vaikeuksia Perttula ei kiistä. Toimintaa on supistettu ja uutta suuntaa sekä omistajaa etsitään.

"Tahoja, joihin Maahenki aatteellisesti yhdistyy", Perttula kommentoi, kenen kanssa kaupasta on neuvoteltu.

Maaseudun Tulevaisuuden julkaisija Viestilehdet voisi olla sellainen yhtiö. Viestilehtien omistaja MTK on myös Maahengen merkittävä omistaja. Suurin omistaja on Maaseudun Sivistysliitto.

"Käsittääkseni Viestilehtien kanssa ei ole neuvoteltu", Perttula sanoo.

Nykyiset omistajat eivät rahoita lisää. Ne ovat vuosien varrella tukeneet kustantamoa esimerkiksi ostamalla kirjoja.

Maahenki julkaisee esimerkiksi luonto-, ruoka- ja taidekirjoja sekä valokuvakirjoja. Taustalla on myös keskustalaista aatetta ja maaseutuhenkeä.

"Meillä ei ole vain kaupallisia tavoitteita, vaan myös aatteellisia. Sen hinta on, että kaupallinen menestys ei aina ole suuri", Perttula sanoo.

Kustannusalan markkinat laskevat ja ovat muutenkin muuttuneet. Isoja ja näyttäviä kirjoja ei enää osteta.

"Pieniä, halvempia, nopeampia ja sähkökirjoja", toimitusjohtaja Johanna Korhonen kertoo mikä käy kaupaksi. Lista on oikeastaan päinvastainen, mistä Maahenki on tunnettu.

Korhosen mukaan harkinnassa on oman riskin julkaisujen merkittävä vähentäminen. Sen sijaan kirjoja ja sähkökirjoja julkaistaisiin tilauksesta.

"Pari vuotta on saneerattu. Etsitään oikeaa kokoa, jolle olisi markkinoilla tilaa. Laskevilla markkinoilla täytyy julkaista vähemmän ja harkitummin kirjoja."

Maahenki on päässyt esille viime aikoina esimerkiksi meteorologi Seija Paasosen kirjalla Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin. Se on myynyt Perttulan mukaan hyvin.

"Näitä pitäisi olla useita", hän tuumaa.

Linkki Kauppalehden juttuun.