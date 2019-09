Suomen Lidlin toimitusjohtaja vaihtuu – Lauri Sipponen jättää tehtävänsä

Lidl Suomi Ky:n uusi toimitusjohtaja on lokakuun alusta lähtien nykyinen operatiivinen johtaja Nicholas Pennanen.

Sari Gustafsson

Vuodesta 2010 lähtien toimitusjohtajana työskennellyt Lauri Sipponen jättää tehtävän luottavaisin ja hyvin mielin.

Lidl Suomen toimitusjohtaja vaihtuu. Lidl kertoo asiasta tiedotteessaan.

Lidl Suomi Ky:n uusi toimitusjohtaja on lokakuun alusta lähtien Nicholas Pennanen. Pennanen on toiminut konsernin palveluksessa eri maissa ja eri tehtävissä vuodesta 2009 alkaen. Tällä hetkellä hän työskentelee Lidl Suomen johtoryhmässä operatiivisena johtajana.

”Tämä on henkilökohtainen päätökseni ja nyt on oikea hetki vaihtaa kapulaa yhtiön johdossa. Olemme rakentaneet hienon ja vahvan uuden toimijan Suomen päivittäistavaramarkkinoille. Oudosta uudesta kauppaliikkeestä on kehittynyt luotettu ja arvostettu päivittäistavarakaupan toimija, innovatiivinen suomalaisten kuluttajien palvelija ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija”, Sipponen kommentoi tiedotteessa.