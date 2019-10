Postin hallituspomo kuittaa työehtosopimuskiistat – "Työtä on ja työvoimaa saadaan"

Jaana Kankaanpää

"Työtä on ja työvoimaa saadaan", Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola (oik.) vakuuttaa yhdessä väliaikaisen toimitusjohtajan Turkka Kuusiston kanssa.

Postille on ollut haasteellista toimittaa posti ajoissa myös harvaan asutuilla alueilla maaseudulla ja maakunnissa. Pohjola sanoi toimitusjohtaja Heikki Malisen eroa koskeneessa tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että työvoiman pysyvyys on maakunnissa parempaa kuin pääkaupunkiseudulla.

"Olemme kaikki tietoisia siitä, että jaettavaa on vähemmän, maaseudulla on väestökatoa ja väki keskittyy kaupunkeihin. Tässä on dilemma, joka meidän täytyy tulevaisuudessa ratkaista", Pohjola vastasi.

"Maaseudullakin postin jakelu on hoidettava tehokkaasti ja kustannustehokkaasti", hän painotti.

Väliaikaisena toimitusjohtajana lokakuun alusta aloittanut Turkka Kuusisto on samoilla linjoilla:

"Postin oma näkemys on se, että printatulle sanomalehdelle ja erilaisille lehtituotteille varmasti löytyy kysyntää pitkälle ensi vuosikymmenen loppuun saakka. Tehtävänämme on palvella tätä asiakastarvetta."

Kuusiston mukaan yhtiön keskeinen strateginen tavoite on jakaa perinteiset postituotteet - mukaan lukien lehtituotteet - niin pitkään kuin jaettavaa kustannustehokkaasti on. Suomi on kuitenkin postin näkökulmasta hyvin haasteellinen maa, jossa etäisyydet ovat pitkiä.

"Sitä mukaa, kun jakajien repussa jaettava henkilöä kohden laskee, se antaa tarpeita uudistuksille. On mietittävä, miten jakaminen tapahtuu kustannustehokkaasti. Meillä ja toimialalla on yhteisenä intressinä löytää kantavat ratkaisut", va. toimitusjohtaja Kuusisto lisäsi.

Posti on ollut työehtosopimuskiistoineen myrskyn silmässä. Kiistassa on virallisesti ollut kyse 700 työntekijän mahdollisista palkanalennuksista, mutta Helsingin Sanomat kertoi hiljattain, että alennuksia suunnitellaan jopa 8 000 työntekijän palkkoihin.

Asiaan otti kantaa jopa pääministeri Antti Rinne (sd.). Hänen mukaansa ratkaisu voisi olla esimerkiksi kertakorvauksen maksaminen Postin nykyisille työntekijöille.

"Työehtosopimuskiistat tulevat ja menevät. Täällä on työtä ja työvoimaa saadaan", Markku Pohjola vakuuttaa.

