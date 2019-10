WTO: Yhdysvallat saa määrätä EU:lle 7,5 miljardin dollarin tullit Airbus-kiistassa – Suomessa Valion vientiemmental voi joutua tullilistalle

Jaana Kankaanpää

Maailman kauppajärjestö WTO on päättänyt, että Yhdysvallat saa määrätä EU:lle 7,5 miljardin dollarin (6,8 miljardin euron) edestä tulleja lentokonevalmistaja Airbusin tukiaisia koskevassa kiistassa.

Tuontitullien kohteiksi mahdollisesti joutuvien tuotteiden listalla ovat myös Valion emmental-juustot sekä voi. Kumpaakin viedään Suomesta Yhdysvaltoihin. Valiolle USA on suurin juuston vientimaa. Valio vie Yhdysvaltoihin vuosittain noin kolme miljoonaa kiloa juustoa, lähinnä emmentalia. Emmentalin vientinimike USA:ssa on "Swiss cheese".

Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt kuuli viestin mahdollisista USA-tulleista Eurooppalaisten meijerien liitolta, European Dairy Associationilta, jonka hallituksessa hän edustaa Valiota.

USA:ssa juustontuojien järjestö pääsi kommentoimaan esitettyjä tullilistoja. Eri asia on se, mikä vaikutus eri edunvalvontajärjestöillä on ollut.

"Onneksi summa on pienempi kuin odotettiin. Muutaman viikon kuluttua tiedämme, paljonko joudumme hintoja korottamaan. Kyse on siitä, miten kilpailukykyisiä juustot USA:n markkinoilla mahdollisten hinnankorotusten jälkeen ovat", Brandt kommentoi MT:lle.

"Lähiviikot ratkaisevat."

Valio on vienyt juustoja omassa maakiintiössään yli 40 vuoden ajan. Nyt Suomi on osa EU:n kiintiötä.

USA:han vietävää juustoa on valmistettu Valion Lapinlahden meijerissä, voita Seinäjoella.

Suomessa EU ilmoitti tarttuvansa vastatoimiin asiassa ja on jo huhtikuussa julkistanut alustavan listan amerikkalaistuotteista, joita EU:n tullit voisivat koskea.

Taustalla on lentokonevalmistajien tukiaisia koskeva kiista, joka on ollut WTO:n käsittelyssä jo vuodesta 2004. WTO on jo vuosina 2010 ja 2011 linjannut, että sekä eurooppalainen Airbus että amerikkalainen Boeing olivat saaneet miljardien edestä kilpailua vääristäviä tukiaisia.

Yhdysvallat oli vaatinut lupaa määrätä EU:n tuotteille tulleja 11 miljardin dollarin edestä. WTO:n on määrä linjata lähikuukausien aikana, minkä kokoiset rangaistustullit EU saa määrätä Yhdysvalloille Boeingin saamien tukiaisten johdosta.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström sanoi kannanotossaan, että EU on edelleen valmis tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa oikeudenmukaisen ratkaisun löytämiseksi. EU on tehnyt asiasta ehdotuksia Yhdysvalloille viimeksi heinäkuussa, mutta ei ole saanut vastauksia, Malmström totesi.

"Jos Yhdysvallat päättää ottaa käyttöön WTO:n sallimat vastatoimet, pakottaa se EU:n tilanteeseen, jossa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia samoin", Malmström sanoi.

Yhdysvallat on väläytellyt tullien kohteiksi muun muassa ranskalaisia viinejä, italialaisia juustoja ja oliiveja ja viskiä.

Lionel Bonaventure

WTO on jo vuosina 2010 ja 2011 linjannut, että sekä eurooppalainen Airbus että amerikkalainen Boeing olivat saaneet miljardien edestä kilpailua vääristäviä tukiaisia. LEHTIKUVA / AFP