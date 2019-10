Ministeri Raimo Sailas myöhentäisi eläköitymistä ja povaa Suomen työttömyyden pahenevan ensi vuonna ja haukkuu Trumpin - ”Häikäilemätön valehtelija ja narsisti”

Trump on katkaissut vapaakaupan voittokulun ja sillä on vaikutuksia Suomeenkin.

Jaana Kankaanpää

Ministeri Raimo Sailas näkee lähitulevaisuuden taloudessa paljon negatiivisia merkkejä.

Ministeri ja entinen valtiosihteeri Raimo Sailas näkee Suomen lähiajan kehityksen synkkänä.

”Paljon huonoja uutisia on vyörynyt maailmalta, hyviä ei lainkaan. Taantuma näyttää todennäköiseltä, ja voi sanoa, että se on jo alkanut.”

Työllisyys on ollut vielä hyvä, mutta heikkenee takuuvarmasti ensi vuonna, Sailas ennustaa. Perusteluna ovat lisääntyneet yt-neuvottelut ja lomautukset sekä Suomen tärkeimpien vientimaiden heikentyneet ostopäällikköindeksit.

Suomen talouden jatko riippuu pitkälti muista ja meitä suurempien toimijoiden tekemisistä, Sailas sanoo.

"Merkit ovat huonoja. Trump on irtisanoutunut suurella vaivalla tehdyistä pelisäännöistä, uudet sopimukset on pantu jäihin ja vanhat heitetty roskakoriin. Tämä on hyvin surullisen juttu", Sailas sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista.

"Trump on häikäilemätön valehtelija ja narsisti. Hän ahdistelee keskuspankkiakin tekemään niin kuin hän haluaa, mikä on todella outoa."

Sailaksen mukaan vapaakauppa on laajentunut toisen maailmansodan jälkeen ja jo 1700-luvulla todistettiin, että kauppasuhteissa kumpikin osapuoli voittaa. Jos kiistoja tulee, kumpikin myös häviää eli Yhdysvallat ei tule hyötymään sapelienkalistelusta Kiinan kanssa.

"Kiistat ovat myrkkyä myös kolmansille osapuolille, kuten Suomelle. Siksi Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat tärkeät meillekin."

Vaalit pidetään ensi vuoden marraskuussa.



Sailas panee toivoa Saksaan ja Eurooppaan, missä keskuspankki EKP on lähtenyt tukemaan markkinoita. Saksalle elvytys on kuitenkin kova pala, koska siellä perustuslaki kieltää alijäämäisen taloudenpidon.

"Se auttaisi kuitenkin Suomea. Toivon kovasti että aktiivisempi finanssipolitiikka pääsee niskan päälle lähikuukausina. Se, että onko talouskasvu meillä 0,7 vai 0,8 prosenttia on turhaa tarkkuutta, koska BKT:ta ei voi mitata desimaaleilla Taantumassa ollaan jo."

Suurten ikäluokkien eläköitymistä seuraavaan työvoimapulaan ja heidän hoivatarpeen lisääntyessä kasvavaan rahapulaan Sailas esittää työurien pidentämistä.

"Yksi potentiaali on myöhentää eläkkeelle jäämistä, sillä silloin ihmisiä on mahdollisimman paljon töissä."

MT:lle hän täsmensi, että ikääntyneet voisivat olla uransa lopulla pidempään töissä ja yhtä aikaa eläkkeellä.

Sailas puhui lauantaina Suomen Vuokranantajien tilaisuudessa Helsingissä.